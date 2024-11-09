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中華電信攜智趣王 發掘並培育臺灣兒少原創內容創作者

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
中華電信與子公司智趣王數位舉辦「FunPark創意說故事數位繪本創作大賽。中華電信董事長簡志誠表示，推動數位平權並，發掘臺灣原創兒少內容與創作人才。中華電信/提供
中華電信與子公司智趣王數位舉辦「FunPark創意說故事數位繪本創作大賽。中華電信董事長簡志誠表示，推動數位平權並，發掘臺灣原創兒少內容與創作人才。中華電信/提供

中華電信（2412）與子公司智趣王數位科技重視數位學習與深耕兒少內容經營，舉辦「FunPark創意說故事數位繪本創作大賽。中華電信董事長簡志誠表示，推動數位平權並，發掘臺灣原創兒少內容與創作人才。

中華電信與智趣王連續12年舉辦「FunPark創意說故事數位繪本創作大賽」，此賽事已是全台最大的國小生數位繪本創作賽事，今年擴大賽事組別與全年齡規模，參賽人數與件數破往年紀錄，而歷年總成績更是輝煌，累積總報名人數近66,000人、總參賽件數近16,000件，已誕生近415位小繪本作家、3位繪本創作新秀、20位小影音創作者、3組兒童影音創作團隊、頒出487個獎項、出版117本得獎好書、3張19集小小說書人有聲書、13部得獎短片。

簡志誠表示，賽事多年來結合產官學界共同推動普及數位教育與數位平權，巡迴至全台國小及偏鄉學校達240場，今年也有來自離島報名並多項得獎，展現推動區域平權成效。

簡志誠表示，教育部、法務部及衛生福利部食品藥物管理署已連續9年與中華電信合作反毒推廣，今年與教育部合作新增防治霸凌組，共同推動著正面價值觀，對齊ESG核心目標「社會參與」，為台灣永續發展中確保及促進各年齡層健康生活與福祉盡一份心力。

另外，簡志誠指出，此賽事鼓勵台灣原創內容創作，發掘Taiwan-content有潛力的出版與影視創作人才，將獲獎作品轉化為數位內容上架平台至FunPark、MOD與Hami Video，並協助優秀作品出版發行，扶持出版產業生力軍，推動數位閱讀及出版產業的數位轉型。

中華電信表示，大賽不僅是展示創意的舞台，更是推動教育宣導的重要機會，創意說故事是閱讀素養學習的最佳體現之一，參賽作品涵蓋多元性議題，包括反毒推廣、防治霸凌、環境保護、生物多樣性、性平、自我認同、團結互助、多元族群等，呼應「聯合國永續發展SDGs教育目標」，藉由創作探索科技應用，自主關注社會議題，發揮創造力完成屬於自己的創作，培養年輕一代數位思維、創造力、解決問題能力及多元文化理解，實踐108課綱的教育理念。

「FunPark創意說故事數位繪本創作大賽」頒獎典禮邀請到教育部學生事務及特殊教育司司長吳林輝、法務部保護司副司長林秀敏及文化部人文及出版司長官蒞臨現場頒獎。

教育部學生事務及特殊教育司司長吳林輝表示，防制觀念如何深入家庭，喚起家長及社會大眾的共同關注，一直是毒品防制的重要課題。感謝中華電信及智趣王數位科技，藉由創意說故事數位繪本創作大賽，鼓勵師長或家長擔任指導親子共學，在創作過程中，瞭解毒品的危害，進而向毒品說不。這也是法務部、教育部、衛福部食藥署第9年參與，今年新增短片創作類霸凌防制組，文化部也加入指導，讓我們一起向毒品及霸凌說不。

中華電信指出，今年「童書創作類」兒童創作組第一名《一條吃素的龍》、專業組第一名《曾經有魚》、反毒創作組第一名《危「雞」總動員》，「短片創作類」兒童創作組第一名《哈囉！微笑小鯢山椒魚》、專業組第一名《機器狗》、防治霸凌組第一名《我舉手我說的對》，參賽創作者運用數位科技發揮創意想像，加入生動豐富的故事，中華電信將協助得獎作品數位出版，讓更多的學童學習拒絕毒品、防治霸凌、環境永續保護與品格成長的知識與觀念。

而維持生物多樣性是人類永續發展的基礎，今年「童書創作類」新增「生物多樣性」特別獎，由來自金門縣古城國小的學生作品《蜜蜂歷險記》獲得，此獎項目的是為了鼓勵認識生物多樣性與重要性做出發，將其內容以數位創作方式有趣呈現，並透過創作了解友善環境從日常做起，維持生物多樣性便可維持生態系的穩定及平衡防治。

FunPark童書夢工廠為台灣首選兒童互動數位平台，提供0至15歲分齡分類的綜合性數位內容，館藏涵蓋八大主題館，擁有超過5,000本的互動數位繪本、童書、兒童影音和有聲書。FunPark平台與國內外超過40家知名內容商合作，包括親子天下、小魯文化、聯經出版、徐薇英文及小學館等知名國內外童書出版社，為孩子們打造多元而豐富的閱讀體驗。FunPark平台亦上架了創意說故事歷年賽事中獲獎的數位繪本、短片及有聲書，現在下載APP即可免費閱讀198本精彩互動童書及影音內容，讓孩子們在安全且充滿趣味的環境中學習成長，激發無限創意與潛力。

中華電信 教育部

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