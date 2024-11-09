輝達GB200量產預備 法人：散熱族群可望搶先受惠
輝達（NVIDIA）備受矚目的GB200 AI伺服器準備量產，法人看好散熱族群處於產業鏈上游，可望比鴻海、廣達等代工廠搶先受惠，雙鴻、奇鋐的液冷設備今年第4季就會開始小量出貨，明年營運動能可期。
輝達全新的GB200 AI伺服器預計今年底開始出貨，正進入緊鑼密鼓準備階段。輝達執行長黃仁勳日前受訪時表示，市場對於新一代Blackwell架構AI晶片的需求「很瘋狂」。
雖然需求端無虞，但在供應端方面，GB200 AI伺服器許多零件規格都是跳級直升，對供應鏈而言是一大挑戰，法人持續緊盯GB200出貨進度。業者表示，GB200今年底就會開始小量出貨，但供應鏈順暢需要時間調整，營運真正爆發的時間點大約會落在明年農曆年後。
雙鴻董事長林育申日前已經預告，「GB200伺服器今年底開始出貨，公司明年首季營收將垂直升空。」雙鴻13日將舉行法人說明會，林育申親自開講，可望進一步說明。
不過法人提醒，雖然喜迎GB200出貨預備，但散熱族群短時間面臨兩大變數，新機上市前，AI伺服器會先進入新舊平台轉換的過渡期，恐影響散熱廠今年第4季表現。
其次，AI伺服器大廠、也是輝達親密合作夥伴的美超微（Supermicro），最近面臨財報難產，可能被迫下市的重大危機。市場頻傳客戶轉單、抽單，這可能打亂GB200上市初期的供應情況。雙鴻、奇鋐都是美超微供應鏈成員，雖然業者表示目前為止收付款一切正常，訂單也沒有改變，但後續影響仍需要觀察。
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