輝達11月20日將公布財報 法人看好台股年底作帳行情
輝達（NVIDIA）在美國時間20日即將公布第3季財報，法人觀察，不論從輝達執行長黃仁勳的談話，或雲端服務供應商（CSP）的資本支出計畫來看，AI短期內需求面無虞，隨全新的GB200伺服器準備出貨，有望引領台股年底作帳行情。
永豐投顧分析，輝達20日將公布第3季財報，Bloomberg預測輝達第3季毛利率維持在75%，根據過去幾次輝達財報發布會的經驗，輝達毛利率往往能超越分析師預期。
Bloomberg也預測輝達第3季獲利年增率，將由上一季的166%降到96%，這主要是基期不斷墊高所致。
整體來看，人工智慧（AI）需求面無虞，輝達執行長黃仁勳10月初受訪時表示，市場對於新一代Blackwell架構AI晶片的需求「很瘋狂」。
此外，從微軟、Facebook母公司Meta等輝達重要客戶最新公布的財報來看，AI投資持續加速。其中，Meta第3季資本支出較第2季躍增36%到92億美元，同時上修2024財會年度的資本支出預測，從原本的370億美元至400億美元，上調為380億美元至400億美元。
保德信科技島基金經理人黃新迪觀察，美國雲端4大龍頭業者持續加大對AI的資本支出，反映出市場對於AI需求仍相當強勁，預料美國選後股市將回歸基本面走勢，並展開第4季旺季行情。
永豐投顧認為，從過往經驗來看，台股第4季常有年底作帳行情，今年AI參與廠商對於2025年一定有更高展望；股市的季節規律與產業熱門題材相配合，看好今年作帳行情可期，甚至有機會延續到2025年第1季，AI題材仍是市場關注的主要焦點。
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