中華電高層人事大風吹 郭水義任將來銀行董事長

電信龍頭中華電信（2412）昨（8）日舉行董事會，通過重大人事案，行政執副職缺由洪維國擔任，林文治升任業務執副，網路技術分公司副總賈仲雍升任網路技術分公司總經理職務。據了解，中華電信董事會同時通過旗下子公司將來銀行董事長由郭水義接任，是方董事長由邵泓嘉接任，神腦董事長則為郭昆文，後續需由子公司董事會通過人事案後公告。

日前中華電信董事長由簡志誠升任，林榮賜升任總經理後，昨日董事會通過新人事案，行政執副職缺由電信學院院長洪維國擔任，並兼任學院院長，業務副總林文治升任業務執副，技術執副黃志雄免兼技術分公司總經理，由網路技術分公司副總賈仲雍升任網路技術分公司總經理職務。

據了解，中華電信董事會同時通過子公司董事長派任案，中華電信前董事長郭水義將接任將來銀行董事長職務，其他可能異動的子公司，還有是方董事長吳彥宏卸任，由邵泓嘉接任，邵泓嘉曾任壹電視新媒體部營運長、民視營運長、愛爾達科技業務長。而神腦董事長職務則由曾任總統府參議、總統府前發言人、前民進黨副秘書長的郭昆文接任。

中華電信派任到子公司擔任董事長的人事案要經過該子公司董事會通過後才會公告。