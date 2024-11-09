華為白手套效應 台積AI晶片傳停供大陸客戶

日前傳出華為透過「白手套」向台積電下單，遭美國當局調查，日媒引述知情人士報導，台積電（2330）已通知多家中國大陸客戶，將停止為他們生產AI和高效能運算晶片。

台積電昨天強調，作為一家守法的公司，一向致力於遵循所有可適用的法令與法規，包括可適用之出口管制法規。知情人士表示，此舉對台積電營收的整體影響不大。

多家陸媒昨（8）日報導，台積電已向所有大陸Al晶片（包括GPU）客戶發出電子郵件，將自下周（11月11日）起，暫停向這些客戶供應7奈米及以下更先進製程的代工服務。

報導指出，受影響的大陸晶片設計客戶，主要為以7奈米以下製程開發高效運算（HPC）、繪圖處理器（GPU）及人工智慧（AI）運算相關應用的業者，但不影響以7奈米以下製程開發行動、通訊及聯網相關晶片的企業。台積電暫停供應7奈米和更先進的晶片，將對大陸人工智慧和繪圖處理器廠造成重大衝擊。