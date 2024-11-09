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3,142億…台積10月營收創高 本季美元財測有望超標

經濟日報／ 記者尹慧中╱台北報導
台積電累計前十月營收達2兆3,400億元。 路透
台積電累計前十月營收達2兆3,400億元。 路透

台積電（2330）昨（8）日公告10月營收3,142.4億元，月增24.8%，年增29.2%，創下歷史單月新高，首度跨越3,000億元大關，由於產線全年無休，換算該月平均工作日每日創造營收105億元，也締造新紀錄。

台積電累計前十月營收達2兆3,400億元，年增31.5%，已超越去年全年表現，改寫新猷。台積電昨天尾盤有5,142張大單進場拉抬5元，終場大漲25元，以最高價的1,090元收市，創下收盤新高價，市值衝至28.2兆元。

台積電營收
台積電營收

法人看好，受惠人工智慧（AI）與高速運算（HPC）多元應用及新台幣有利趨勢，台積電本季美元財測營收有機會超標。

台積電先前釋出第4季營收預測，在新台幣32元兌1美元基礎上，預估第4季美元營收約介於261億-269億美元，換算平均值季增13%（季增11.1至14.5%）。

法人推估，在台積電美元財測基礎上，第4季單季新台幣營收同步挑戰新高，約介於8,352億元至8,608億元，其中10月對應財測達成率已36.5%至37.6%，若趨勢不變，有助營收超越財測高標，推估拉貨高峰過後，後續11月與12月平均單月營收將較10月下滑，以平均2,605億元起跳，估計月減少13%至17%。

先前隨上述相關預測出爐，台積電先前順勢二度調高今年美元營運目標，預期美元營收增幅將接近30%。

台積電 營收

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