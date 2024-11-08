宏碁上月業績月減28% 探半年低點
PC品牌大廠宏碁（2353）昨（8）日公布2024年10月營收188.2億元，為六個月來低點，月減28.47%、年減2.75%。展望後市，法人預估，宏碁下半年營運優於上半年，全年營收將優於去年。
宏碁累計前十月合併營收2,174.06億元、年增10.1%。展望後市，法人預估，宏碁旗下子公司「老虎隊」本季營運維持高檔，但PC本業第4季整體市場需求仍待觀察。儘管今年PC品牌商大力推動AI PC，但目前來看，今年實際AI PC出貨量仍有限，占宏碁、華碩等品牌商整體電腦銷售量偏低，對業績幫助有限。
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