宏碁上月業績月減28% 探半年低點

台達電（2308）創辦人鄭崇華本周一（28日）獲頒第二屆李國鼎獎，1971年他創業時，台達電只是當時台北縣新莊鎮民安路田埂邊的一棟小房子，員工15人。 53年後的今天，台達電在台灣就超過12000人，全球更超過8萬人，2023年營收超過4000億台幣，更以1億494萬台幣的市值（截至10月30日），高居台股市值第六大企業。 鄭崇華1959年從國立成功大學電機系畢業時，完全沒想到要自己當老闆，接下來十年他先後服務於台南亞洲航空，以及來台設廠生產電子零件的美國航太大廠TRW，這兩個東家都給了他後來創業的養分及想法。 28日在李國鼎獎頒獎典禮上，鄭崇華回顧了這十年的青春往事。

2024-11-09 06:30