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華碩示警 Q4恐旺季不旺

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
華碩8日舉行法說會。路透
華碩8日舉行法說會。路透

華碩（2357）昨（8）日舉行法說會，雖然前三季交出不錯的成績單，但展望本季，受到PC市場需求不明確影響，華碩預警，本季可能「旺季相對不旺」。

華碩對本季營運看法保守，昨同步公告10月營收499.32億元，月減19.54%、但年增18.53%；華碩累計今年前十個月營收達4,830.96億元、年增19.5%。

華碩法說會重點
華碩法說會重點

值得注意的是，華碩在重點布局的AI PC及AI伺服器業務傳出捷報。華碩共同執行長胡書賓表示，今年前三季華碩伺服器出貨以搭載輝達H100晶片的產品為主，10月開始出貨H200產品。GB200伺服器今年第4季將提供少數樣品給客戶驗證，希望明年第1季正式放量出貨。

華碩今年第3季受惠電競、AI PC、AI伺服器等產品明顯成長，帶動今年單季稅後純益達125.04億元，季增5.93%、年增12.68%，獲利創單季新高，每股純益（EPS）達16.83元。

華碩累計今年前三季毛利率17.88%、年增3.63個百分點，營益率6.47%、年增4.36個百分點，稅後純益297.56億元、年增147.95%，累計前三季EPS達40.06元。

華碩財務長吳長榮分析，今年第3季在電競筆電和Copilot+ PC筆電市占率都明顯成長。就區域而言，中國大陸因為遊戲大作暢銷，加上大陸推出刺激經濟和消費補貼方案，大陸在第3季貢獻比較大的成長動能。

展望後市，華碩表示，經過經過今年第3季高基期出貨後，第4季需求相對不明確，通路夥伴對第4季審慎備貨。展望第4季，華碩預估PC電腦營收季減15%、年增逾20%，零組件與伺服器營收季增5-10%、年增逾30%。

華碩對本季營運看法保守，10月營收499.32億元，月減19.54%、但年增18.53%；華碩累計今年前十個月營收達4,830.96億元、年增19.5%。

華碩今年第3季伺服器營收約占10%至12%。在伺服器營收中，AI伺服器占比高達80%。此外，華碩收到客戶提出的要求，希望伺服器設計、製造一手包辦，華碩已針對這部分需求積極建置，華碩在美國建置伺服器產線，預計今年底開始運作。

在AI PC方面，華碩共同執行長許先越指出，今年年中大舉推出Copilot+ PC，已取得超過25%全球市占率，第3季電競筆電與AI PC均有顯著成長，未來持續擴大投入，且明年上半年迎接電競產品升級周期，並會加速多款AI PC導入。

客戶 市占率 財務

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