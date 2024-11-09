驚喜…聯發科營收兩年新高 10月月增逾14%衝上511億元

IC設計龍頭聯發科（2454）昨（8）日公告今年10月營收達511.17億元，月增14.42%、年增19.4%，為25個月來新高，主要受惠旗艦級晶片天璣9400出貨挹注，表現淡季不淡。

針對第4季營運，聯發科預期，本季營收以美元對新台幣匯率1比31.7元計算，約1,265至1,345億元，季減4%至季增2%，年減2%至年增4%，毛利率45.5-48.5%，費用率20-34%，全年美元營收成長率將可優於原先年增14-16%的目標，全年毛利率維持46-48%。

聯發科營收

細分三大業務，執行長蔡力行日前表示，手機業務在天璣9400的強勁營收成長助攻下，可抵銷主流和入門級產品較低的季節性需求，因此第4季手機營收可望較第3季成長。聯發科累計今年前十月營收4,436.6億元，年成長27.97%。

由於聯發科的天璣9400獲得客戶和市場的高度認可，已獲包括Vivo、OPPO和Redmi的採用，與去年同期的天璣9300相比，今年有更多的機種導入，且搭載天璣9400的智慧型手機銷售強勁，例如Vivo宣布其X200系列的銷售額已達到前一代同期的200%，同時也打破Vivo新手機的銷售額紀錄。

在客戶銷售成長下，聯發科提高今年旗艦產品的營收預估，從原先預期年增超過50%， 調升至年增超過70%。

另外，聯發科積極推進手機技術進程，先前宣布，將採用新思科技以AI驅動的電子設計自動化（EDA）流程，用於2奈米製程上的先進晶片設計。業界認為，聯發科在3奈米5G旗艦晶片推出腳步領先高通，這次2奈米能否再領先，備受關注。

隨著聯發科積極採用台積電2奈米，外界看好該公司在AI相關領域發力的效益將強化，蔡力行認為，在AI趨勢引領下，邊緣運算和雲端運算正迅速展開，擁有資料中心的企業，為降低整體擁有成本（TCO），都積極採用客製化晶片，聯發科也透過有彈性的ASIC商業模式，來滿足客戶需求。

聯發科昨日股價收1,280元，下跌25元、跌幅1.92%。在籌碼面，外資連續賣超兩天，累計張數1,554張；國內投信大舉力挺，連續買超九天，累計張數2,704張。