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傳停供陸AI客戶7奈米 台積不評論

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導

美國總統大選底定，川普勝選重返白宮，昨天卻傳出美國出口管制後續可能升級，並點名台積電十一月十一日將暫停供貨大陸所有ＡＩ客戶七奈米以下技術。對於相關消息，台積電回應，「公司不評論市場傳聞。台積公司作為一家守法的公司，一向致力遵循所有可適用的法令與法規，包括可適用之出口管制法規」。

由於消息引發科技圈熱議，投資和法人昨天傍晚還出具調查報告，認為台積電大陸客戶營收占比本來就不高，此消息渲染性高，仍需經時間檢驗其真實與否；但即使台積電真的停供，也影響有限。

陸媒指出，台積電已向所有中國大陸ＡＩ晶片客戶發送正式電子郵件，宣布自下周（十一月十一日）起暫停向中國大陸的ＡＩ／ＧＰＵ客戶供應所有七奈米及更先進製程技術。並有日媒引述知情人士報導，台積電已通知多家中國大陸客戶，將停止為他們生產ＡＩ和高效能運算晶片。

投資圈為此深入調查，但美國商務部網站並未釋出新規範。投資圈認為，可能是先前因半導體研究機構Techinsights拆解華為昇騰910B，認為用的是台積七奈米製程所生產的晶片，台積主動阻斷任何可能來自大陸的ＡＩ晶片所採取的措施之一。台積可能採取這類行動，在相關疑慮未消除下先告知部分大陸ＡＩ客戶，暫停七奈米（含）以下晶片出貨避風險，後續經審查確保遵守出口管制規範後才出貨。

法人分析，台積電獨董中，烏蘇拉．伯恩斯同時是美國商務部供應鏈競爭力諮詢委員會副主席，故台積電過去、現在、 未來會更主動遵守相關出口管制規範。

受惠ＡＩ及手機晶片助攻，台積電昨日並公布十月合併營收衝破三千億元，達三一四二點四億元，年增百分之二十九點二；累計前十月營收約二點三四兆元，年增百分之三十一點五。

法人指出，前三季財報中，單季來自大陸的營收約七百九十億新台幣，約占百分之十二且遍及各製程及服務，若此事件為真，潛在影響最多不超過百分之十二。

台積電 晶片

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