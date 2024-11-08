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打詐升級！兆豐金開撤廣告第一槍 中華電信可能跟進

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
中華電信。圖／本報系資料照片
中華電信。圖／本報系資料照片

打詐作戰升級，公股銀行龍頭兆豐金（2886）等金融業開「撤廣告」第一槍，將暫停非實名制登錄平台投放廣告，引起十家以上銀行跟進。電信龍頭中華電信（2412）董事長簡志誠則表示，中華電信過去透過AI等協助政府打詐。至於是否跟進「撤廣告」，簡志誠表示，會協助政府做一些「動作」，支持政府各種打詐作為。

簡志誠表示，中華電信從聲音、語音、數據等各種數據，去分析，阻絕並打擊詐騙，並協助政府做KYC（了解客戶），每周舉行打詐會議，持續研究透過AI及大數據等，協助數位部及NCC打擊詐騙。

至於會不會跟進金融業「撤廣告」，簡志誠表示，會協助政府做一些「動作」，內部會有討論，全力支持政府各種打詐作為。

簡志誠指出，在客戶同意的情況下，未來電信網路上也可以做一些加值應用，避免資安危害並防堵詐騙等。

近年在社群平台（例如Facebook、Line、Google）詐騙層出不窮，對於人民的身家財產造成極大傷害，也是各國政府的心頭大患，而金融及電信業者則是政府打詐的重要夥伴，公股銀行龍頭兆豐銀行近期開第一槍，祭出「抵制」大招，宣布將暫停在非實名制登錄平台投放廣告活動，也暫停贊助網紅在平台上進行廣告宣導。

政府打詐跨部會動起來，行政院設立打擊詐欺指揮中心，包含內政部、法務部、警政署、數位部、NCC（國家通訊傳播委員會）、金管會都有任務，電信、金融、網路業者則是協助政府打詐的重要產業。

NCC日前也邀集電信三雄中華電信、台灣大（3045）及遠傳（4904）到會，針對「打擊詐欺措施、績效及未來規劃」進行專案報告，NCC指出，中華電信配合政府整體打詐政策，透過源頭堵詐積極落實電信門號之KYC風險管理，並已推出境外來話攔阻及語音警示機制、AI關鍵字攔阻惡意商業簡訊、2G偽基地台偵測等措施，獲得初步成效。

NCC指出，中華電信亦應用AI及ICT資通訊科技能力，研發相關科技應用服務，如AI電話秘書防詐、防駭守門員及Line Bot AI防詐隊長等，以協助民眾識別詐騙訊息，減少接觸詐騙之可能。另該公司亦積極參與國際防詐組織GSMA Open Gateway計畫，規劃透過跨業合作開發開放應用程式介面(API)服務，以提供跨產業電信防詐相關應用。對於中華電信配合政府推行打詐措施之努力，NCC表示予以肯定。

中華電信 兆豐金 廣告 詐騙

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