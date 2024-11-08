傳因「他」到任才放心 將來銀首任董座鍾福貴將功臣身退

甫卸任中華電信（2412）董事長的郭水義，將接任中華電信轉投資純網銀將來銀行董事長職務，據了解，現任董事長鍾福貴已對將來銀當前上軌道的營運感到放心，可欣然功臣身退。他為自然人董事，而非法人董事代表，因此，程序上應會透過主動請辭方式進行。

中華電信持股將來銀46%，為最大股東。現年70歲的鍾福貴為將來銀行首任董事長，他為中華電信技術背景出身，台大資訊管理碩士，是HiNet規劃創始的元老，曾任中華電信經營規劃處副總經理、數據分公司、北區分公司總經理，及總公司執行副總。

據悉，將來銀行正式開業前曾有一段較動盪時期，當時鍾福貴感到壓力較大，不過，後來在總經理許柏林到任後，公司營運逐漸上軌道，鍾福貴已感到可放心交棒，功臣身退。