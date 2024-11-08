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子公司基美遭駭客網攻 國巨：營運無重大影響

中央社／ 台北8日電
駭客示意照。圖／ingimage
駭客示意照。圖／ingimage

被動元件大廠國巨今天晚間公告，子公司基美電子（KEMET）部分資訊系統於10月12日遭駭客網路攻擊，影響比率不重大，對公司營運無重大影響。

國巨表示，基美電子遭受網路攻擊時，部分員工個資可能外洩，公司立即啟動相關防禦與復原機制，避免影響資訊安全。

國巨說明，基美電子遭受網路攻擊時，訂單取消金額約60萬美元，占基美2022年度銷貨收入約0.04%；另外閒置產能影響金額約310萬美元，占基美2022年度營業利益約0.75%，影響比率不重大，對公司營運無重大影響。

國巨指出，持續提升網路與資訊基礎架構安全管控，並持續密切監控，以確保資訊安全。

國巨 網路攻擊 駭客

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