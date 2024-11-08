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華碩AI伺服器再下一城 GB200訂單明年出貨

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

華碩（2357）儘管本季PC業務保守看待，但重點布局的AI PC及AI伺服器皆傳出捷報，其中，華碩先前喊出Copilot+ PC要拿下逾兩成市占率已達陣，AI伺服器GB200，最快將於明年首季開始出貨。

在伺服器方面，華碩共同執行長胡書賓表示，今年前3季華碩伺服器出貨以搭載輝達（NVIDIA）H100晶片的產品為主，10月開始出貨H200產品。GB200伺服器今年第4季將提供少數樣品給客戶驗證，希望明年第1季正式增量出貨。

此外，華碩收到客戶提出的要求，希望伺服器設計、製造一手包辦，華碩已針對這部分需求積極建置，華碩規劃在美國建置伺服器產線，預計今年底開始運作。

在AI PC方面，華碩共同執行長許先越指出，今年年中大舉推出Copilot+ PC，目前拿下逾20%市占率，電競相關產品占營收比重達40%，第3季電競筆電與AI PC均有顯著成長，未來持續擴大投入。

AI 伺服器 華碩

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