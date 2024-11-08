工研院打造永續職場 勇奪2024 CHR健康企業公民獎金獎

AI人工智慧科技大幅進展，已協助許多產業提升效率，但企業照顧員工身心健康的「軟性競爭力」，卻無可取代！《康健》雜誌8日舉辦第六屆「CHR健康企業公民」獎，工研院從國內超過兩百家最具指標性機構中脫穎而出，榮獲非營利事業組金獎，肯定工研院持續打造安全健康永續職場與友善共融工作場所的努力，更是對工研院在全方位促進員工健康與人才培育的高度認可。

工研院副總暨永續長何大安表示，臺灣在高齡化與少子化夾擊下進入「大缺工時代」，企業雇主更加關注員工身心健康；根據Cheers與Dcard發表的《2023 00世代職場價值觀調查報告》指出，友善職場環境可讓員工留任率與參與度提高5.1倍、創新能力也將提升4.3倍。工研院擁有6千多位員工，始終秉持「以人為本」的理念，從誠信治理、科技研發、幸福職場、綠色院區、產業發展、社會影響等六大面向照顧員工。隨著ESG實踐已從｢環境」擴大到｢員工健康照護與促進」，每位同仁都是組織的重要夥伴，未來將會持續打造多元、平等及共融的職場環境，投資人才培育與發展，及多項創新措施，以全面、準確關懷每位員工身心健康，落實人才永續與幸福職場。

工研院不只致力研發前瞻性技術，亦積極整合「知（健康意識）、動（健康運動）、食（健康飲食）、輔（健康管理）」多元面向，促進員工身心健康照護，達到工作、生活、健康平衡。例如自2006年建置健康資訊照護網，開發「工研人好健康」系統，追蹤代謝症候群5大指標，讓員工清楚掌握個人歷年數據趨勢，企業亦可系統化管理員工健康風險，落實「預防重於治療」。

隨著肺癌成為癌症死因第一名成為「新國病」，工研院與簽約醫療院所提供免費低劑量肺部電腦斷層（LDCT）檢查，已有2,786人參與，及早發現重大異常個案、及時治療。