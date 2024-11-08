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華碩：已獲GB200訂單 美伺服器產線年底運作

中央社／ 台北8日電

電腦品牌廠華碩今天召開法人說明會，共同執行長許先越說，華碩已取得搭載輝達GB200晶片的人工智慧（AI）伺服器訂單，預計明年開始出貨；為符合客戶要求，華碩規劃在美國建置伺服器產線，預計今年底開始運作。

許先越表示，華碩早期以品牌經營為主，製造交給代工廠，但伺服器產品性質比較特殊，客戶希望合作的廠商能一手包辦設計到製造，不需要再把製造轉給另一個廠商負責。華碩收到客戶提出的要求，針對這部分正在積極建置，目前GB200伺服器出貨集中在規格較高的NVL72架構。

法人提問，華碩是否考慮透過併購推升伺服器事業成長，許先越表示，華碩對併購一直採取開放態度，只要有好的機會或夥伴，都不排除併購。除了併購，華碩也投入非常多資源提升伺服器產品的研發能量，例如去年從外部僱用比較資深的主管，就是今年伺服器有非常好的成長原因之一。

華碩共同執行長胡書賓說，今年前3季華碩伺服器出貨以搭載輝達（NVIDIA）H100晶片的產品為主，10月開始出貨H200產品。GB200伺服器今年第4季將提供少數樣品給客戶驗證，希望明年第1季正式增量出貨，最終仍須根據輝達供貨時程來因應配合。華碩對後續訂單抱持樂觀態度，將與供應商密切配合，確保產品及時出貨。

胡書賓指出，華碩第2季伺服器營收約占10%至15%，第3季約10%至12%。在伺服器營收中，AI伺服器占比高達80%。

被問到是否有同業訂單轉移到華碩，胡書賓語帶保留說，「先賣個關子」，華碩還是專注在本身既有產品開發、業務拓展以及客戶經營，只要產品有競爭力，客戶經營非常扎實，訂單一定會增加。

針對美國總統當選人川普（Donald Trump）主張加徵關稅恐影響供應鏈布局，胡書賓說，川普在上一任期內開啟美中貿易戰，當時華碩已經與零組件供應商及代工廠討論分散供應鏈，可以隨時快速因應。

他以主機板為例，上次美中貿易戰開始後，華碩與供應商建立在中國以外的產能，過去幾年到現在，出貨到美國的主機板都100%在中國以外生產。

伺服器 併購 華碩

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