台積電停供陸AI客戶7奈米以下技術晶片？投資圈續追「應是避風頭」

美國總統大選底定，川普勝選重返白宮後，今日即傳出美國出口管制後續可能升級，並點台積電11月11日將暫停供大陸所有AI客戶7奈米以下技術，對於相關議題。台積電指出，不評論市場傳聞。

在投資和法人密集追蹤及參考台積電回應，傍晚出具調查報告，認為台積電大陸客戶營收占比本來就不高，此消息渲染性高，即使台積電停供，營運影響有限。

台積今日針對將暫停供大陸所有AI客戶7奈米以下技術的消息，回應「公司不評論市場傳聞。台積公司作為一家守法的公司，一向致力遵循所有可適用的法令與法規，包括可適用之出口管制法規」。

據調查，此消息今日由大陸媒體傳出，並引述多個消息來源，指出晶圓代工龍頭台積電已向所有中國大陸AI晶片客戶發送正式電子郵件，宣布自下周（11月11日）起暫停向中國大陸的AI/GPU客戶供應所有7奈米及更先進製程技術。相關訊息引發業界討論。

據投信深入調查，發現美國商務部網站並未釋出新的法令規範，消息主要由台灣及陸媒傳出。

投資圈緊密訪查供應鏈，認為可能是先前Techinsights拆解華為昇騰910B，認為使用的是台積7奈米製程所生產的晶片事件後，台積電主動阻斷任何可能來自大陸的AI晶片所採取的措施之一。

不過經訪查，並未看到信件內容，但有人認為台積有可能採取這類行動，在相關疑慮未消除下，先行告知部分中國AI客戶，下周先暫停7奈米（含）以下晶片出貨避風險，後續須經審查，確保遵守出口管制的規範後才可重新出貨。

法人的分析報告，直指台積電獨立董事中，烏蘇拉．伯恩斯（Ursula Burns）同時也是美國商務部供應鏈競爭力諮詢委員會副主席，故台積電過去、現在、未來都將持續遵守相關出口管制規範。

台積電今日也公布10月營收達3142億元優於市場預期，前三季財報中，單季來自中國大陸的營收約790億新台幣，約占12%且遍及各製程及服務，若後續此事件為真，則至多潛在影響應不超過12%。

至於川普當選後提高關稅，廣被熱議，法人分析台積電是目前三大晶圓製造廠中，唯一有能力在美國當地生產且兼顧良率的公司，也是唯一真正不會和客戶利益衝突的晶圓代工廠，符合下任總統Make America great again目標，因此不會拿台積開刀，現階段此事件應為假議題。