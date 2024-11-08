廣達張嘉淵獲IEEE頒「人道獎」 歸功2單位背後力挺

代工大廠廣達（2382）副總經理暨技術長張嘉淵近日獲IEEE通訊學會頒發「行業人道主義獎」，而他8日則謙虛地將這項殊榮歸功給在背後支持他的「廣達研究院」與「BU12」2個傑出團隊。張嘉淵直言，他們對人文和創新的熱情，正是促使我們將AI醫學中的QOCA和表演藝術中的OpenTix等專案帶入生活的原因。

張嘉淵表示，自己真的很榮幸能獲得這一個榮譽，這也要感謝團隊在MIT CSAIL、NTU、NYCU、NCKU和NTCH等方面敬業的合作夥伴。透過雙向的攜手致力於「創造」，才能在提供更多新產品時，同時提升我們的能力，並進一步提升社區、培養創造力，擴大所有人獲得的機會。他也感謝學會的認可，也感謝學會激勵我們在這條道路上不斷前進，在這條道路上，技術和人性攜手並進，以深刻而持久的方式觸及生活。

根據通訊學會公布的資料顯示，學會此次授獎，主要是為表彰其在人工智慧進步方面的領導地位，在鞏固廣達電腦作為人工智慧運算平台全球領導者的地位的同時，也促進了塑造技術未來並提升人類潛力的變革性創新

通訊學會指出，張嘉淵是全球最大的電腦設計和製造商廣達電腦的技術長、副總裁兼總經理。他擁有20多年的經驗，負責推動全球技術策略和研究，負責監管廣達研究院（QRI）和第12業務部門（BU12），重點關注醫療保健、醫藥和農業領域的人工智慧、物聯網和雲平台。

據悉，自2019年起，他被任命為台灣APEC商業諮詢委員會（ABAC）代表，並在國立台灣大學（NTU）、國立成功大學（NCKU）、國立陽明交通大學（NYCU）和亞洲大學（AU）擔任教授。張博士曾榮獲麻省理工學院CSAIL首屆遠見合作夥伴獎(2024)、日本優秀設計百大獎(2022)、六項REDDOT獎和CES創新獎(2020)等獎項。

此外，他在全球擁有270多項專利，其中包括2001年開創性的「應用程式模組商店」專利。自2000年加入廣達以來，他於2010年成為首席技術官，自2004年起領導與麻省理工學院CSAIL在以人為中心的運算、雲端和人工智慧醫學方面的策略合作。商學院認可的「每個孩子一台筆記型電腦」。他也曾在教育和研究委員會任職，推動人工智慧驅動的轉型。張博士擁有國立成功大學（NCKU）航空航天研究所的博士、碩士和學士學位。