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威剛前三季毛利率與稅後純同創新高 每股純益8.21元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
威剛科技董事長陳立白。聯合報系資料照
威剛科技董事長陳立白。聯合報系資料照

受惠採購成本優勢持續發酵，記憶體模組大廠威剛（3260）今年前三季稅後純益達24.71億元，不但創歷史同期新高，也提前超越2021年寫下的全年23.58億元的獲利高點，平均毛利率24.34%也改寫歷史同期高點。公司預期，第四季記憶體市況相對平穩，固態硬碟（SSD）出貨量也逐步推升，今年全年毛利率與獲利新高都可望順利達標。

威剛董事會今(8)日通過2024年第3季財務報告，公司前3季合併營收年增逾三成達303.29億元，毛利率24.34%及營益率12.34%都較去年同期大幅增長約9個百分點，營業利益更躍增4.3倍達37.44億元；稅後淨利為24.71億元，年成長222%，歸屬母公司業主純益24.04億元，年增2.4倍。以加權平均股數2.93億股計算，前3季每股純益8.21元。

威剛董事長陳立白強調，今年記憶體價格與需求瞬息萬變，公司始終以獲利為營運目標，第三季在現貨市場價格波動下，公司整體績效仍相當穩健。不僅第3季合併營收年增9.25%為93.99億元，毛利率21.41%，年成長約3個百分點，營業利益8.05億元與稅後淨利6.41億元也年增逾五成，歸屬母公司業主淨利年增42.36%為5.9億元，每股盈餘2.01元。

展望明年，陳立白也預期，上游原廠的HBM及伺服器用DRAM等高附加價值產品產能仍不足以應付市場需求，加上2025年陸續上市的AI PC與AI智慧手機可望帶來換機需求，以及單機內建記憶體容量擴增，都將繼續推動明年DRAM市場出現新一波榮景。

威剛也將因應市況需求彈性調節庫存，並積極推出新一代介面SSD、高速DRAM模組、XPG電競周邊產品等，率先搶占明年記憶體產業商機。

威剛 記憶體模組

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