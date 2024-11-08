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傳台積電將斷供大陸所有 AI 客戶7奈米 公司回應了

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

美國出口管制後續可能升級，市場傳出，台積電（2330）下周將暫停供大陸所有AI客戶7奈米以下技術，而對於相關議題，台積公司8日不評論市場傳聞。

不過，台積電也再次強調，「台積公司作為一家守法的公司，一向致力於遵循所有可適用的法令與法規，包括可適用之出口管制法規」。

根據大陸媒體的報導指出，從多個消息來源指出，晶圓代工龍頭台積電已經向目前所有中國大陸AI晶片客戶發送正式電子郵件，宣布自下周 （11月11日） 起，暫停向中國大陸的AI/GPU客戶供應所有7奈米及更先進製程技術。相關訊息已引發業界討論。

AI 台積電

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