成大第四屆成電論壇 沈孟儒校長領軍主講數位健康

國立成功大學第四屆「成電論壇」8日上午在電機系迅慧講堂盛大登場，現場由5位來自產學研界的講者分別就醫療照護、

科學研究、AI技術開發等面向探討「電資與智慧醫療跨域整合應用」，成大校長沈孟儒擔任首場開場主講，其他位講者分別為佳世達（2352）集團董事長陳其宏、廣達（2382）技術長張嘉淵、成大電機系特聘教授林志隆、與華碩（2357）全球副總裁張權德。

第四屆「成電論壇」由沈孟儒校長親自領軍，與現場開展醫療與電子、電機的跨領域應用探討。沈孟儒校長表示，今天演講從醫療、健康的角度探討AI自主的重要性，理想建立台灣專屬的健康數據庫，並運用高速運算力，落實精準健康；期待成功大學能從校園出發，建置各式各樣的數據庫並發展自己的運算力，從而逐步協助台灣更加走向AI研發及AI使用大國。

成大沈孟儒：精準醫療將帶動醫療經濟學

沈孟儒演講題目為「數位健康：精準醫療與個人化健康照護的新未來」。他指出，ICT技術促進、推動醫療的跨世代進步，但從臨床角度而言，智慧醫療對實際的病人照護還有一段距離。

演講中，他以運動科技如何幫助美國職棒大聯盟及中華職棒球員更加提昇運動表現為例，詳細說明AI與醫療數據結合的應用實例，並分析降血脂藥物在台灣健保預算占比數據，描繪精準醫療的市場潛力，也預估精準醫療將能進一步帶動醫療經濟學。

佳世達陳其宏：應看重個人醫療數據應用

佳世達陳其宏以「明基佳世達集團智慧醫療跨域整合及應用」為題，分享該集團在智慧醫療及未來AI趨勢的布局。陳其宏呼應發展AI自主的重要性，他說，「DATA串不起來，AI不用談。」強調應更加看重個人醫療數據應用。

他表示，明基佳世達是國內科技業者中在醫療布局最深最廣的集團，從2008年南京明基醫院開業以來已有超過16年以上的臨床經驗，更已廣泛投資醫材和醫藥通路。由於資通訊業者的背景，明基佳世達很自然地將AI帶入醫療場景，成為智慧醫療的主要推動和實踐者，他建議可從病患、醫護人員與醫院管理者三方視角投入實踐，積極導入AI以使相關使用者受益。

陳其宏指出，發展AI智慧醫療應用的三大重點包括算力、算法和海量資料，算力是台灣業者的強項，算法會逐步強化跟上，最困難的是海量資料，因為各家醫院的資料必需統合規範，AI才看得懂、算得好，未來三大重點都須到位才能真正發揮高效。

廣達張嘉淵：台灣是 AI 發展的 Cremona

廣達張嘉淵接續分享「Generating Smarter Health with AI」。多年來，廣達從全球計算領域的領導者逐步演變為人工智慧驅動解決方案的先驅，涵蓋了智慧醫療、雲端計算、AI醫療以及永續發展等重要領域。

廣達與知名機構合作，包括麻省理工學院計算機科學與人工智慧實驗室（CSAIL），使廣達能夠主導如TParty、Qmulus、AI Medicine 和AIR Project 等具有革命性的項目。這些計畫不僅重新定義了技術，也與以人為本的需求相結合，解決了醫療、農業等方面的挑戰。

張嘉淵回顧從成大到廣達的旅程，也談談作為校友所共同擁有的工程卓越理念，如何幫助廣達電腦的AI轉型做貢獻。他認為，台灣是當今世界AI發展的Cremona（世界名琴製造中心），重要地位不容忽視；更信心喊話：「沒有我們世界就沒有AI」。

華碩張權德：人工智慧正在重塑醫療與健康產業

華碩張權德在論壇尾聲講述「人工智慧創新大未來：AI重塑智慧醫療與健康產業」。人工智慧（AI）正在重塑醫療與健康產業，帶來了許多創新和變革，同時也帶來許多經濟效益。

他表示，從全球醫療健康發展的趨勢了解到AI是改變整個產業發展的關鍵推手，此外，台灣在生醫跨域AI的發展方向也備受關注。包含了健康台灣醫療政策及生策會所提出發展方向，這都是身為ICT產業一分子可以遵循且可以在國家智慧醫療健康政策上盡一份心力的幾個項目。