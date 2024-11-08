晶睿營收／10月7.37億元月增12.4% 去年7月以來最佳
安控廠晶睿通訊（3454）8日公布10月營收7.36億元，月增12.4%，為去年7月以來最佳，較去年同期成長12.7%。累計今年前十月營58.93億元，較去年同期減少25.9%。
晶睿說明，10月營收呈年月雙增，較上月增加12.4%，亦較去年同期成長12.7%，延續第3季以來品牌與代工雙事業的成長動能，其中，亞太、歐洲與拉丁美洲市場的品牌業績表現尤佳，主要是積極布局多元垂直市場，近期與歐洲大氣科學廠商在南、北極的破冰船導入晶睿通訊AI安防解決方案，其中，AI攝影機能在極端環境下維持穩定運作，提供高品質即時影像，為氣候研究帶來精確資料，助益環境永續發展。
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