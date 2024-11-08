人形機器人未來十年 CAGR 將達81% 台廠上銀、台達電具潛力

人形機器人未來十年整體潛在市場（TAM）年複合成長率（CAGR）將達約81%。機器人將走向通用型，從汽車、物流產業向服務型擴散。法人表示，因此備機電整合能力與關鍵零組件的廠商，包括上銀（2049）、台達電（2308）等有望受惠。

根據法人分析，人形機器人市場TAM將自2025年至2034年以CAGR約81% 的速度增長，至2034年達到280億美元。其中，輝達（NVIDIA）計劃於 2024年推出人形機器人平台GR00T，該平台集成了硬體、軟體及虛擬模擬器，並結合LLM與AI GPU訓練，預期以實現人形機器人的自我學習，有助於機器人生態系的建立與發展。

因此台廠中，如協作型機器手臂、減速機與齒輪、滾柱螺桿及機電整合產品，包括上銀於滾柱螺桿、諧波減速機等領域，以及台達電與達明具手臂整合能力將受惠。

由台系供應鏈分析，在零組件與模組廠方面，上銀次系統產品2023年營收占比 8%。法人估計，上銀在多重需求帶動，包含半導體尤其先進封裝製程帶動晶圓移載設備；機器手臂加速導入半導體與北美物流龍頭，持續向外擴散；2025年為人形機器人元年，營收未來十年將以CAGR約81%成長。上銀次系統產品營收占比 2024、2025、2026年將達 7%、9%、11%，持續朝次系統與解決方案提供商邁進。

機器人本體與系統整合方面，台達電為中國大陸自動化產線解決方案領導廠商，具備馬達、驅動器、控制器、減速機、手臂及整合式運動控制及自動化解決方案。2024年其自動化部門營收占比11%，預期 2025年在中國大陸刺激政策下，有望止跌並重回正常長，估2025年其自動化部門營收年增5%，後市可期。