牧德認購鏵友益科技私募 將取得鏵友益兩席董事
牧德科技（3563）8日董事會通過以策略性投資人角色，並於今日完成合約簽署，參與鏵友益科技（6877）私募增資案。13%普通股認購(佔私募完成後鏵友益全部已發股份總數之 11.50%)，認購股款總金額為新臺幣 274,432,704 元。
牧德科技與鏵友益科技均屬自動光學檢測(AOI)的知名公司，牧德科技近五年來從PCB 光學 AOI 設備開發，逐步佈局半導體的 AOI 設備開發。去年六月與世界封裝龍頭日月光半導體達成策略投資的協定後，更加速在半導體封裝及先進封裝 AOI 設備的開發。
鏵友益科技位於高雄路竹科學園區，過去一直專注在半導體 Wafer AOI 的檢測設備，及封裝自動化設備的開發，具有高度研發底蘊的優良企業。
牧德科技與鏵友益科技共同表示，半導體世界主流設備公司的規模都遠大於台灣的公司，要想成為與國際化公司與世界級大廠進行競逐，必須透過策略性投資共同填補能量，才有機會在這高科技舞台上發揮所⾧。
由於先進封裝的興起，在日月光集團引領下，讓牧德有機會進入先進封裝領域，並透過此次與鏵友益策略性投資結盟，擴大光學與 AI 研發能量、整合產品及生產分享市場行銷資源，才是促成與鏵友益垂直水平整合策略合作的主因。未來仍不排除擴大投資標的範圍，一起打造光學產業國家隊。本次策略性合作，牧德科技未來預計取得鏵友益兩席董事，同步強化雙方經營策略發展及產品分工。
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