AI及手機晶片助攻 台積電10月營收衝破3000億元 創單月新高

台積電受到AI晶片及智慧型手機處理器等採用3奈米及5奈米製程，訂單爆滿，帶動10月合併營收衝破3000億元，達3142.4億元，月增24.8%，年增更高達29.2%。累計2024 年 1 至 10 月營收約2兆 3400.86億元，年增31.5%。

台積電稍早在法說會中釋出， 今年第4季合併營收以美元計算預計達 261 ~ 269 億美元，季增 11.1 ~ 14.5%，遠優於市場預估，全年營收中位數（美元計）可達到 896.9 億美元，年增率達到 29.4%，也超越上一季展望的 24 ~ 26%；毛利率和營業利益率預估分別為 57 ~ 59%，46.5 ~ 48.5% 。

展望未來，公司認為2025 年仍將是健康成長的一年，對產能利用率也正向看待。而未來 3 ~ 5 年海外晶圓產能增加後，每年會有 2 ~ 3％ 的毛利稀釋，但並沒有調整長期毛利率 53% 以上的目標。

台積電上次法說會，公司決策層釋放明年仍是健康成長的一年，且AI需求是真的，非AI 領域已經趨穩，預估2025年資本支出將超越今年。