快訊

「盼外界原諒」中捷隨機殺人釀傷 凶嫌認在反省：我終究要回歸社會

羽球／日本「空靈女神」大堀彩宣布退休 熊本賽是最後一舞

疑非輕生！1世代連恩潘恩墜樓亡「解剖結果出爐」 3涉案人士遭起訴

緯穎營收／10月353.81億年增86% 主客戶需求強、創新高

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯穎。記者吳康瑋／攝影
緯穎。記者吳康瑋／攝影

緯創（3231）伺服器子公司緯穎（6669）8日公布10月單月合併營收353.81億元，月增2.5%，年大增86.8%，受惠主客戶需求強勁，表現達市場水準之上，創下單月歷史新高紀錄，合併前10月營收達到2,803.08億元，年增38.6%，表現亮眼。展望未來，董事長洪麗寗表示，市場上雖然還是有很多的挑戰，但只要市場企業能夠一起攜手投入，絕對可以化解難題，自己樂觀看待。

緯穎長期致力於雲端資料中心IT基礎設備的發展，秉持「釋放數位能量，點燃永續創新」的願景，致力於為客戶提供最佳化整體使用成本以及優化工作負載和能源利用的IT解決方案。而今年也已決定將自家總部大樓落腳內湖，並為滿足公司業務成長帶來的辦公與研發空間需求，也為同仁提供更優質的辦公環境，也能藉由內科產業聚落，吸引更多優秀的人才加入。

洪麗寗透露，緯穎在內湖區打造的全新總部大樓，除了將實際向遠在全球各地的客戶，直接的提供「世界級AI技術」，也期盼能將內湖地區，實際打造成一個富含「專業AI科技實力」的科技廊道，並攜手台北市產發局以及上下游創新產業鏈，共同打造「智能創新」的台北。她強調，許多頂尖的IC設計公司、OEM在台灣設有研發辦公室，並有許多都選在台北，這也表示台灣在全球科技格局中的關鍵位置。

洪麗寗分享，在這個AI時代中，緯穎則作為推動AI和雲端計算革命的強大力量，不過面對席捲全球的AI浪潮，大廠還需要解決降低總擁有成本、提高電力效率和效能等問題，她坦言，據自己所知，目前AI資料中心消耗的成本仍然還是有點過高，要改善這個方面，仍然需要台灣生態系統之間的強化合作。

AI 緯穎

延伸閱讀

NVIDIA 市值奪冠！AI股同慶 神達漲停 緯創、廣達齊漲

智邦手握「小輝達」 Astera Labs 股票 市值逾31億元

沙國AI大投資 台廠搶商機…將率先爭食高達4.5兆元大餅

欣興、緯穎 瞄準逾90天

相關新聞

AI及手機晶片助攻 台積電10月營收衝破3000億元 創單月新高

台積電受到AI晶片及智慧型手機處理器等採用3奈米及5奈米製程，訂單爆滿，帶動10月合併營收衝破3000億元，達3142....

十年磨一劍 先進封裝力挺AI

第九屆成材產業論壇今（8）日在成大總圖國際會議廳隆重舉行。本屆論壇以「十年磨一劍，先進封裝力挺AI」為主題，成大材料系友...

不讓艾克爾專美 日月光投控擴大在美墨先進封裝布局

日月光投控（3711）旗下日月光半導體ISE Labs今日宣布在墨西哥瓜達拉哈拉大都市區的Tonalá市，購買Axis ...

成大第四屆成電論壇 沈孟儒校長領軍主講數位健康

國立成功大學第四屆「成電論壇」8日上午在電機系迅慧講堂盛大登場，現場由5位來自產學研界的講者分別就醫療照護、

成電論壇／佳世達陳其宏：DATA串不起來 AI不用談

成功大學第四屆「成電論壇」8 日登場，由 5 位來自產學研界的講者分別就醫療照護、科學研究、AI 技術開發等面向探討「電...

緯穎營收／10月353.81億年增86% 主客戶需求強、創新高

緯創（3231）伺服器子公司緯穎（6669）8日公布10月單月合併營收353.81億元，月增2.5%，年大增86.8%，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。