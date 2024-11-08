聽新聞
0:00 / 0:00
廣達營收／10月1358億元 接單暢旺助年增達48.7%
代工大廠廣達（2382）近年搭上AI題材的順風車，帶動整體走勢續強，公司於8日公布10月合併營收1358.93億元，月減12.4%、年增48.7%，而單月營收表現維持在千億大關。合併累積前10個月營收達1.12兆元，年增27%，繳出亮麗表現。
據悉，廣達目前除了已掌握三大廠Google、微軟及亞馬遜AWS三大CSP廠AI伺服器訂單，就連輝達（Nvidia)今年3月發布的最強晶片GB200，廣達也拿下至少30% 左右的供應份額，而董事長林百里先前也在股東會上直言，旗下智慧工廠發展上已經實現數位化、自動化，現正進行AI優化，隨著AI時代的到來，現在就是市場的「爆發期」，自己看好未來2年市場將百花齊放。
對此，廣達執行副總暨雲達總經理楊麒令7日出席台灣半導體產業協會(TSIA)年度大會時也直言，自己認為，明年景氣應該跟今年差不多，而自己認為市場的整個狀況都還是很好、明年看起來也還不錯。而團隊一直都有持續的在各個廠區啟動擴廠、及持續的擴產，大家從我們平常的一些公告裡面，其實就看得出來。
楊麒令強調，這幾年來我們一直都有在加大對海外的投資，事實上大家時常都能聽到，廣達一直、一直在持續投資的消息，而自己也看好整個產業繼續維持向上成長。事實上，廣達近年不斷衝刺AI領域，搭載輝達H100晶片的整機櫃已陸續出貨，而推論伺服器MGX準備啟動出貨、最快本季量產，預估今年伺服器出貨有望年增個位數百分比。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 【雙11特價】OTT串流平台優惠 MyVideo低於3折、LINE TV免千元
📢 LINE免費貼圖精選12組！「我不雞道」大玩諧音哏 黑貓椒滴滴超Q
📢 你的iPhone正在追蹤你！3步驟甩開APP竊聽 不被掌握行蹤
📢 【雙11特價】手機殼省千元！CASETiFY三件7折、犀牛盾6折起、普格爾買1送1
📢 【雙11特價】Apple認證機特賣來了 這款砍6萬、iPhone和手錶便宜萬元
📢 要買先等等！M2 iPad Air被酸螢幕永遠60Hz 明年大升級不再當「閹割版」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言