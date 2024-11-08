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廣達營收／10月1358億元 接單暢旺助年增達48.7%

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
廣達。記者吳康瑋／攝影
廣達。記者吳康瑋／攝影

代工大廠廣達（2382）近年搭上AI題材的順風車，帶動整體走勢續強，公司於8日公布10月合併營收1358.93億元，月減12.4%、年增48.7%，而單月營收表現維持在千億大關。合併累積前10個月營收達1.12兆元，年增27%，繳出亮麗表現。

據悉，廣達目前除了已掌握三大廠Google、微軟及亞馬遜AWS三大CSP廠AI伺服器訂單，就連輝達（Nvidia)今年3月發布的最強晶片GB200，廣達也拿下至少30% 左右的供應份額，而董事長林百里先前也在股東會上直言，旗下智慧工廠發展上已經實現數位化、自動化，現正進行AI優化，隨著AI時代的到來，現在就是市場的「爆發期」，自己看好未來2年市場將百花齊放。

對此，廣達執行副總暨雲達總經理楊麒令7日出席台灣半導體產業協會(TSIA)年度大會時也直言，自己認為，明年景氣應該跟今年差不多，而自己認為市場的整個狀況都還是很好、明年看起來也還不錯。而團隊一直都有持續的在各個廠區啟動擴廠、及持續的擴產，大家從我們平常的一些公告裡面，其實就看得出來。

楊麒令強調，這幾年來我們一直都有在加大對海外的投資，事實上大家時常都能聽到，廣達一直、一直在持續投資的消息，而自己也看好整個產業繼續維持向上成長。事實上，廣達近年不斷衝刺AI領域，搭載輝達H100晶片的整機櫃已陸續出貨，而推論伺服器MGX準備啟動出貨、最快本季量產，預估今年伺服器出貨有望年增個位數百分比。

AI 廣達 營收

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