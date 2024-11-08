成大第四屆成電論壇 聚焦電資與智慧醫療跨域整合及應用

成大學第四屆「成電論壇」今（ 8 ）日上午在電機系迅慧 講堂盛大登場，現場由 5 位來自產學研界的講者分別就醫療照護、 科學研究、AI 技術開發等面向探討「電資與智慧醫療跨域整合應 用」，由成大校長沈孟儒除了開場致詞也擔任首場開場主講，其他4 位講者分別為明基佳世達集團董事長陳其宏、廣達電腦技術長暨副 總經理張嘉淵、成大電機系特聘教授林志隆、與華碩電腦全球副總裁張權德。

為更加促進產學對話，成大電機系與成電文教基金會自 2021 年起 在每年 11 月校慶期間舉辦「成電論壇」，邀請重量級講者齊聚一 堂，共同探討年度前瞻科技趨勢，歷屆主題包含:IC 產業、電動車 產業與第三類半導體 SiC、生成式 AI，皆獲得廣大迴響。

擔任成電文教基金會理事長的旺宏電子吳敏求董事長致詞表示，從 第一屆擔任理事長即開始創辦「成電論壇」，希望每年藉由創新的主 題，幫助成大電機系透過產學交流持續培育人才。

吳敏求進一步指出，舉辦第四屆成電論壇，因為科技的進步，讓半導體與醫療結合變得更為可 行，因此決定以這個重要的先進議題促進產學交流，推動對人類社 會的持續貢獻。旺宏因為高水準的產品品質，十多年前就進入 醫療領域持續耕耘，是極少數可以通過 FDA 檢驗的半導體領導公 司，目前在醫療領域的市佔率更是世界第一，預見半導體醫療市場 未來將會持續成長。今天由醫療專業的沈校長親自領軍，邀請成大 電機的傑出校友、產業專家，共同探討最先進的「電資與智慧醫療 的跨域整合及應用」，相信將可激盪出更多創新的應用。

第四屆「成電論壇」由沈孟儒校長親自領軍，與現場開展醫療與電 子、電機的跨領域應用探討。沈孟儒校長表示，今天演講從醫療、 健康的角度探討 AI 自主的重要性，理想建立台灣專屬的健康數據 庫，並運用高速運算力，落實精準健康;期待成功大學能從校園出 發，建置各式各樣的數據庫並發展自己的運算力，從而逐步協助台 灣更加走向 AI 研發及 AI 使用大國。

成大校長沈孟儒是成大醫學院講座教授，同時也是成大醫學院附設 醫院主治醫師。 他今天以「數位健康:精 準醫療與個人化健康照護的新未來」。他指出，ICT 技術促進、推動醫療的跨世代進步，但從臨床角度而言，智慧醫療對實際的病人照 護還有一段距離。

沈孟儒並在演講中，以運動科技如何幫助美國職棒大聯盟 及中華職棒球員更加提昇運動表現為例，詳細說明 AI 與醫療數據結 合的應用實例，並分析降血脂藥物在台灣健保預算占比數據，描繪 精準醫療的市場潛力，也預估精準醫療將能進一步帶動醫療經濟學。

陳其宏以「明基佳世達集團智慧醫療跨域整合及 應用」為題，分享該集團在智慧醫療及未來 AI 趨勢的布局。陳其宏 董事長呼應發展 AI 自主的重要性，他說「DATA 串不起來，AI 不用 談。」強調應更加看重個人醫療數據應用。

他表示，明基佳世達是 國內科技業者中在醫療布局最深最廣的集團，從 2008 年南京明基 醫院開業以來已有超過 16 年以上的臨床經驗，更已廣泛投資醫材和 醫藥通路。由於資通訊業者的背景，明基佳世達很自然地將 AI 帶入 醫療場景，成為智慧醫療的主要推動和實踐者，他建議可從病患、 醫護人員與醫院管理者三方視角投入實踐，積極導入 AI 以使相關使 用者受益。陳其宏指出，發展 AI 智慧醫療應用的三大重點包括算 力、算法和海量資料，算力是台灣業者的強項，算法會逐步強化跟 上，最困難的是海量資料，因為各家醫院的資料必需統合規範，AI才看得懂、算得好，未來三大重點都須到位才能真正發揮高效。