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緯創營收／10月962.85億元、年增22.8% 手握輝達訂單看好今年續揚

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯創。記者吳康瑋／攝影
緯創。記者吳康瑋／攝影

緯創（3231）8日公布10月單月合併營收962.85億元，月減0.6%，年增22.8%，達市場水準之上，合併前10月營收8,483.59億元，年增18.6%，表現亮眼。緯創近年積極布局發展AI領域、同時拿下輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、Intel的代工訂單，帶動整體漲勢飆升，吸引投資人關注。展望未來，隨著GPU伺服器新產能陸續完成擴充，外界也看好位於竹北AI智慧園區的全新產能啟動之後，再帶動集團GPU伺服器迎來新一波成長。

輝達在超強晶片GB200尚未正式量產前，現階段的出貨主力仍以H100為主，而手握H100伺服器基板獨家供應權的緯創也同樣看好整體市場的發展趨勢，旗下生產據點也已遍及多個國家，而面對龐大的市場需求，團隊也斥資31億元在竹北打造全新的伺服器產線，並將總部移至新廠區，而該產能也將於年底開出。

緯創近年也受惠AI題材加持，激勵股價一路走揚，回顧今年以來的表現，首季因部分產線與廠區啟動營運優化調整、包括處分印度生產iPhone的廠區，處分損失460萬美元（約新台幣1.44億元）導致毛利率較前季下滑，第2季起低毛利產品線比重降低，加上AI伺服器出貨引擎轉強，高毛利產品比重拉升，助攻獲利向上。

緯創第2季筆電出貨量季增一成，顯示器同步成長，伺服器動能則明顯加溫，一般伺服器及AI伺服器出貨量均呈現雙位數成長，整體伺服器占營收比重攀升至44%。就上半年整體來看，伺服器營收占比達到41%，較去年同期成長4個百分點；上半年伺服器營收超過1,966億元，年增逾26%。

緯創第3季AI伺服器動能持續加溫，而旗下斥資31億在竹北AI智慧園區打造的「全球營運總部」也即將完工，根據規劃，該廠區將涵蓋AI、5G、伺服器研發中心、5G智慧工廠、數位能力中心，以及全球運營人才育成單位，除了作為新總部外，也將肩負起生產、製造旗下所有最先進、高階（AI、5G）產品的任務。

展望未來，緯創手握輝達最新AI大單，隨著出貨量不斷增長，未來發展可期，而旗下墨西哥廠目前也已完工，預計未來10年發展將重視永續發展、希望把餅做大，吸引更多技術服務供應商到華雷斯。而法人也預估，緯創在擺脫去年的缺料、疫情等陰霾，今年受惠AI巨浪激勵，帶動營收表現大幅成長，因此看好今年走勢續揚，全年營運將大幅成長。

AI 伺服器 緯創

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