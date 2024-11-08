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日月光加碼投資墨西哥 布局半導體封裝測試

中央社／ 台北8日電

封測大廠日月光半導體旗下ISE Labs今天宣布，在墨西哥哈里斯科州（Jalisco）購買Axis 2工業園區內土地，投資興建半導體封裝和測試基地，預計營運的第1年，將創造超過500個工作機會。

日月光透過新聞稿指出，ISE Labs在墨西哥投資地點位於瓜達拉哈拉（Guadalajara）大都市區的托納拉（Tonala）市，日月光在哈里斯科州的項目規劃，涵蓋半導體晶片的封裝與測試服務，有助擴大日月光的全球布局，並增加在北美的市場機會。

日月光指出，在哈里斯科州建設半導體封裝和測試廠區，有助未來招聘專業的工程師和技術人員，並促進與教育機構在勞動力發展的緊密合作，相關廠區預計在營運的第1年，將創造超過500個工作機會。

根據資料，ISE Labs是日月光半導體子公司，提供包括測試工程、生產測試服務、測試軟體開發、測試介面和硬體可靠性測試、靜電釋放（ESD）、預燒測試、環境測試、機械測試和失效分析等服務。

日月光投控積極布局墨西哥，旗下環旭電子在7月中旬也宣布墨西哥哈里斯科州托納拉廠開幕，主要在當地擴充工業和車用電子代工服務（EMS）產線，因應北美市場客戶需求。日月光指出，哈里斯科州目前約占墨西哥半導體市場的70%。

ISE Labs在7月中旬宣布在美國加州聖荷西（SanJose）開設第2個美國廠區，擴大測試服務能力，佛利蒙特市（Fremont）和聖荷西兩地廠區營運空間總面積超過15萬平方英尺，布局美國半導體供應鏈。

ISE Labs於3月曾公告，間接購買墨西哥西部哈里斯科州土地，交易金額墨西哥披索約2.16億元（約新台幣4.04億元）。

半導體 墨西哥 美國

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