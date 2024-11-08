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台積電營收／10月3,142.4億創新高 月增24.8%、年增29.2%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台積電（2330）8日公布2024年10月營收報告。2024年10月合併營收約為3,142億4,000萬元，較上月增加24.8%，較去年同期增加29.2%，創下歷史新高。累計2024年1至10月營收約為2兆3,400億8,600萬元，較去年同期增加31.5%。

台積電日前法說會預估，根據對當前業務狀況的評估，台積電以新台幣 32元兌1美元匯率假設，預估第4季美元營收約介於261~269億美元，續創新高，季增11.1~14.5%，換算平均值季增13%。

台積電預估，今年第4季毛利率57~59%，營益率46.5~48.5%。

台積電二度上修今年美元營收預估，預估全年美元營收年增近30%，較先前一次預估介於24~26%持續上修；董事長暨總裁魏哲家表示，預估全年美元營收成長近3成，主要來自技術領先與AI應用的驅動。

台積電 營收

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