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台積電營收／10月逾3,142億元創新高 月增24.8%

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電公布2024年10月營收報告。路透
台積電公布2024年10月營收報告。路透

台積電（2330）8日公布2024年10月營收報告。2024年10月合併營收約為新台幣3,142億4,000萬元，較上月增加了24.8%，較去年同期增加了29.2%。創下單月新高紀錄。

台積電累計2024年1至10月營收約為新台幣2兆3,400億8,600萬元，較去年同期增加了31.5%，也是新高。

台積電 新台幣

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