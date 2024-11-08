成電論壇登場 旺宏吳敏求看好醫療商機

第四屆成電論壇8日登場，旺宏（2337）董事長吳敏求指出，今年成電論壇主題結合電子跟醫療，而旺宏在醫療領域已耕耘十年有餘，在相關領域市占率已是世界第一，看好醫療市場規模會持續增加，是很好的商機。

成電論壇今年主題為「電資與智慧醫療跨域整合及應用」，邀請成功大學校長沈孟儒、佳世達（2352）董事長陳其宏、廣達（2382）技術長張嘉淵、華碩（2357）全球副總裁張權德擔任講者。

吳敏求致詞指出，今年成電論壇主題結合電子跟醫療，因為半導體的進步，讓這些事情變成可期，醫療裡面有很多是軟體，如果沒有好的硬體是做不到的。

吳敏求表示，旺宏在醫療領域經營十多年，早期醫療領域都是由大型公司主導，記憶體在其中的銷售量低，但旺宏努力在該領域耕耘，產品品質足堪大任，至今，旺宏在醫療相關領域市占率已是世界第一。

吳敏求表示，醫療市場很大，隨著IC的進步，讓個人化需求大幅增加，比如指標的美國市場，民眾有糖尿病、心臟病問題，都不容易治好，在過去經營裡，很多在這個領域進行的人，在嘗試很多產品後，最後只有旺宏產品適合。

吳敏求強調，目前看起來醫療市場規模會持續增加，是很好的機會。