智邦手握「小輝達」 Astera Labs 股票 市值逾31億元
網通大廠智邦（2345）8日公告代子公司Accton Investment公告處分有價證券，而處分標的就是素有「小輝達」之稱的Astera Labs（那斯達克：ALAB），且隨著Astera Labs今年以來股價飆漲，智邦持有帳面價值已經達31.6億元。
智邦董事會昨日通過多個議案，包含公布第3季獲利創歷史新高，斥資9.35億元投資InLC，積極布局AI資料中心全光通訊技術，並加碼投資越南產能。
眾多公告中，智邦有一個小小的「代子公司處分有價證券」的公告並未引起市場太大注意，但細細研究內容，竟發現智邦原來早就投資Astera Labs。
根據智邦公告，子公司Accton Investment持有Astera Labs股份之數量為1,407仟股（持股比例不到1%），預計未來要處分持股，預計處分數量約492仟股，不低於美金75元，實際處分利益或損失，待實際處分後另行補充公告。
而最令外界訝異的是，智邦對於Astera的持股於Accton Investment帳面價值竟高達31.6億元。
Astera Labs素有「小輝達」之稱，是新興的AI公司，主打AI伺服器超速傳輸介面連接解決方案，2017自車庫創業以來，才短短幾年，今年3月正式在那斯達克掛牌，主要合作夥伴包含AMD、英特爾及輝達。
今年5月Astera Labs也宣布，將集結眾多台廠，選擇於台灣，建立其於矽谷之外的首個Cloud-Scale Interop Lab（交互操作實驗室），將與台廠主要ODM客戶密切合作，那時市場預測，廣達（2382）、英業達（2356）、緯創（3231）、緯穎（6669）及鴻海（2317）等五大組裝廠可望受惠。
Astera Labs今年3月IPO價格約36美元，下半年以來股價狂飆，近期股價落在94美元附近。
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