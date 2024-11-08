緯軟財報／前三季獲利達歷史次高 10月營收創新高

緯創（3231）集團旗下緯軟（4953）公布今年第3季財報，單季及累計營收持續增長，再創歷史新高。前三季毛利率趨於穩定，稅後淨利達歷史次高。緯軟表示，相對中國大陸資訊服務產業市場整體表現疲弱，公司精準掌握市場商機，在逆境之下仍取得佳績。

緯軟同時公告2024年10月份單月合併營收為8.87億元，月增0.8%、年增14.8%；累計前10月合併營收為84.4億元、年增17.6%。10月營收打破傳統淡月，再次刷新單月及累計歷史新高紀錄。

緯軟2024年第3季合併營收26.1億元，季增3.5%，年增17.6%；前三季累計合併營收為75.5億元，年增18.0%。成長動力主要來自互聯網客戶的營收貢獻，單季及累計營收實現歷史新高。

在獲利方面，緯軟前三季毛利率維持在17.7%，營益率5.8%，累計前三季營業利益為4.41億元，較去年同期持平略升，達歷史高點。累計前三季稅後淨利為4.06億元，雖略低於去年同期，但依舊創下歷史次高表現。前三季EPS為5.58元。

緯軟表示，綜觀今年大陸資訊服務產業，市場規模增速放緩且逾半的企業面臨淨利負增長甚至虧損的壓力。相較於大陸整體產業表現，公司的營收增速及利潤率表現穩定出色，得益於經營管理韌性和精準的市場需求把握。公司聚焦具全球競爭力的產業，除了互聯網及新能源業務的持續發展外，近期也在遊戲市場見到新契機，將積極開拓新客戶，尋求更多增長機會。

此外，緯創軟體在2024 DEI多元共融願景獎中脫穎而出，成為唯一入選的資訊業者，榮獲「最佳DEI企業銀獎」、「最佳DEI倡議獎」及「最佳家庭友善獎」，展現其在多元、平等、包容（DEI）方面的卓越成就。

今年緯創軟體發布《多元共融宣言》，進一步承諾推動多元任用與包容環境，促進業界共融。同時，積極落實無意識偏見培訓，致力營造公平職場。董事長蕭清志表示，DEI理念不只是推動企業成長的關鍵驅動力，也是我們的核心競爭力。未來將持續實踐人才永續，與客戶一起成就美好世界。