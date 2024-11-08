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傳台積與美完成磋商 補助數十億美元

聯合報／ 編譯黃淑玲／綜合報導

彭博資訊及路透六日引述知情人士報導，台積電美國格芯已就具約束力的協議和美國政府完成磋商，為這兩家晶片製造商在美國的工廠取得數十億美元補助及貸款。對此，台積電、格芯和美國商務部均婉拒置評。

報導稱，獲補助的晶片製造商愈來愈擔心共和黨總統當選人川普明年一月就任後，恐終止相關補助。拜登政府也正盡快將依據「晶片法」的補助發出。

知情人士說，尚不清楚拜登政府何時將跟這些製造商簽正式合約，以及何時公布定案的補助及獎勵內容，但獎勵投資的金額，大致與今年稍早宣布的初期協議一致。對台積電的部分於四月宣布，包括六十六億美元（約台幣二一四六億元）補助款，加上最高五十億美元（約台幣一六二五億元）的貸款，以協助台積電在亞利桑那州鳳凰城設立三座半導體工廠。

至於和格芯二月初步談定的補助內容為十五億美元補助款，加上最高十六億美元貸款，以支持格芯在紐約州馬爾他鎮擴廠，還有在佛蒙特州伯靈頓市擴大業務。

知情人士還說，這是拜登政府明年一月下台前，對晶片製造商提供的最後一波補助，美國國會最近已接獲商務部通知。除了台積電和格芯，還有至少一家製造商將獲得，但未能確定這家是否已完成磋商。

美國國會前年通過的晶片法規定，依據該法，初步協議同意提供約三七○億美元補助給廿一家公司，其中包含台積電、格芯及某家企業，以吸引晶片製造商將產線從亞洲拓展至美國。但迄今僅美國Polar Semiconductor獲一點二三億美元補助，以在明尼蘇達州擴廠。

美國總統選戰期間，川普十月在全球最熱門播客節目「喬羅根體驗」批評晶片法「糟透了」，「我們花大錢給別人建晶片廠，這方法不對」，「只要把關稅調得夠高，他們就會自己來設廠」。

台積電 拜登 美國

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