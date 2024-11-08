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經長：台積2奈米 還不能海外生產
川普當選美國總統，學界擔心，強調「美國製造」的川普2.0，恐要求台積電二奈米製程提前赴美設廠。雖經濟部長郭智輝表示依台灣技術保護法規定，依規定還不能赴海外生產。但專家認為，恐怕是擋不住的議題，且美國全力主導全球ＡＩ發展，未來更將開啟以ＡＩ技術主導半導體全新製造及尋求新材料的時代，台積電礙於情勢，恐會提早啟動二奈米赴美生產。
台積電在美國亞利桑那州廠第一廠下月舉行首批四奈米製程晶圓正式產出慶祝典禮，外界擔心川普不滿足於此，可能要求將最新的先進製程搬過去，台灣晶片產業將失去領先優勢。但還是得看川普是否真的威逼，及台積電利弊得失。
郭智輝昨出席經委會時表示，這是值得研究的命題，台灣有技術保護法，現在二奈米能否到國外去生產，「根據中華民國的法令，我想目前還不行」。經濟部表示，後續仍要經過投審會審查。
至於川普及其所屬共和黨都喊廢晶片法，郭智輝說，晶片法案受惠對象也不是只有台積電一家，Intel，到美國的Samsung也都是受惠者，這是法律規定的事，不是很簡單就能改變。
研院產業科技國際策略發展所研究總監楊瑞臨分析，全球發展ＡＩ晶片幾乎都靠台積電生產，但美國已經另闢蹊徑，主導掌握ＡＩ發展核心技術，要以ＡＩ優化半導體製程技術，會成為全球半導體產業領頭羊。未來絕對會將這些關鍵技術及製造全留在美國，避免外流，其中關鍵製造，還是得由台積電擔負這項重任，但台積電只負責製造一環，要掌握趨勢，勢必加大美國投資，美國也須依賴台積電，才能實現以ＡＩ技術主導半導體製造新世代，少了台積電絕不行。
在這樣架構下，可以觀察未來美國很可能要求台積電提前將二奈米以下先進製程帶到美國，甚至在美國成立研發中心，台積電技術不會被掏空，美國仍會持續深化與台積電合作，不會打壓台積電。
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