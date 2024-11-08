拜登加速晶片法撥款 台積補助快到手了

彭博資訊與路透報導，拜登政府正快馬加鞭，希望儘快撥發給台積電（2330）等外企的晶片法補助經費，並已完成數十億美元建廠補助與貸款具約束力協議的磋商。

這意味明年元月川普就任美國下任總統前，台積電即可望先拿到美國晶片法相關補助，伴隨補助金落袋，台積電美國亞利桑那州建廠將更如虎添翼。

台積電美國補助將到手

報導稱，獲補助的晶片製造商愈來愈擔心川普明年1月就任後，恐終止相關補助，拜登政府正儘快發出依據「晶片法」的補助。彭博引述消息人士指出，還不清楚何時會正式簽署協議與公布補助獎勵內容，但獎勵投資金額約略與今年稍早時宣布過的初期協議一致。

路透也報導，美國商務部最近知會國會撥款委員會，台積電和格芯等至少三家企業即將獲得根據晶片法的最終補助。台積電、格芯及美國商務部都拒絕置評。

川普10月曾形容晶片法很糟，眾議院議長強生日前被問及若共和黨繼續掌控眾院，是否會撤銷晶片法時，也保留這個可能性，他回答：「我預期我們可能會，但還沒談到這部分的議題」。

台積電今年4月和美國商務部達成初步協議，可獲得晶片法66億美元補貼，另有最高50億美元貸款。台積電先前預告，亞利桑那州新廠獲得美國客戶的堅定承諾和支持，並計畫設立三座晶圓廠，這有助於創造更大的規模經濟。

該州每一座晶圓廠的潔淨室面積都約是業界一般邏輯晶圓廠的兩倍大。根據台積電先前訊息，亞利桑那州新廠預計2025年量產。

業界傳出，台積電將在2025年舉辦美國新廠正式量產典禮，惟台積電對細節保密到家。由於台積電美國新廠今年4月試產迄今良率快速追上台灣南科晶圓廠，讓業界認為，美國首座新廠今年內有機會力拚完成所有量產準備，若一切順利，有機會比公司設定的2025年目標更早量產。