川普廢晶片法？ 看法兩極
美國總統當選人川普曾痛批晶片與科學法案（CHIPS）花費太大，業界指出，川普恐使出否決權，致使台積電（2330）在美設廠補助恐落空。對此，另有專家認為，先前川普反對晶片法案純屬「政治語言」，基於美國利益將仍支持該案。
一派專家表示，美國國內支持先進製造業回流、晶片法支出也已獲得國會批准，川普可能不會撤銷該法案，而是稍微調整施行細則。
顧問機構Albright Stonebridge負責中國大陸和技術政策的資深副總裁崔歐羅（Paul Triolo）認為，儘管川普不認同晶片法，但很可能不會撤銷。他補充說，「這種先進製造業回流獲得支持」。
不過，也有專家表示，別太樂觀。波士頓顧問公司（BCG） 董事總經理暨合夥人徐瑞廷昨（7）日在台灣半導體產業協會年會上提到，CEO必須從供應鏈韌性角度持續思考，晶片法案需要國會和總統同意，但目前兩黨分歧，川普勝選加稅、美國晶片法案第二期恐取消的機率仍高。
彼得森國際經濟研究所所長波森也預期，晶片法的大部分內容都將原封不動，不太可能「推倒重來」，但川普政府「可能嘗試重新詮釋晶片法，以和拜登略有不同的方式分配資金」。
而且，台積電美國晶圓廠就位於共和黨坐擁廣泛支持的亞利桑那州。華府智庫資訊科技與創新基金會（ITIF）亞特金森（Rob Atkinson）認為，撤銷晶片法，不值得川普付出這些政治資本。
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