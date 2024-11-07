快訊

Fed如預期降息1碼 連續第二次調降利率

廣達喊話輝達 可接美超微轉單

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

AI伺服器大廠美超微（Super Micro）爆發會計師請辭風暴，外傳台廠將獲轉單，對此，廣達（2382）執行副總經理楊麒令昨（7）日表示，目前未聽聞轉單相關訊息，但若有轉單一定要有人交貨，「若有訂單來，廣達當然就會接下」。

業界解讀，楊麒令的談話，意味美超微風暴尚未讓主要AI晶片供應商輝達（NVIDIA）開始轉單台廠，並向輝達執行長黃仁勳喊話，若輝達之後決定要轉單，「廣達可以幫忙」。

廣達 超微 輝達

延伸閱讀

至今仍未表態？一票科技大咖祝賀川普勝選 「這2人」卻保持沉默

樂觀看明年景氣！廣達楊麒令喊布局5地：「川普上台」仍游刃有餘

張忠謀自傳曝祕辛 曾邀黃仁勳掌台積電

就市論勢／AI 伺服器、航運 搶鏡

相關新聞

拜登加速晶片法撥款 台積補助快到手了

彭博資訊與路透報導，拜登政府正快馬加鞭，希望儘快撥發給台積電等外企的晶片法補助經費，並已完成數十億美元建廠補助與貸款具約...

半導體協會理事長看前景 台美半導體合作關係不變

美國總統當選人川普即將在兩個月後就任，對台灣半導體產業影響及加稅議題都備受關注，台灣半導體產業協會（TSIA）理事長暨台...

傳台積與美完成磋商 補助數十億美元

彭博資訊及路透六日引述知情人士報導，台積電與美國格芯已就具約束力的協議和美國政府完成磋商，為這兩家晶片製造商在美國的工廠...

經長：台積2奈米 還不能海外生產

川普當選美國總統，學界擔心，強調「美國製造」的川普2.0，恐要求台積電二奈米製程提前赴美設廠。雖經濟部長郭智輝表示依台灣...

川普廢晶片法？ 看法兩極

美國總統當選人川普曾痛批晶片與科學法案（CHIPS）花費太大，業界指出，川普恐使出否決權，致使台積電在美設廠補助恐落空。...

經長這樣說…台積2奈米 不能海外生產

川普當選美國總統，學界擔心，強調「美國製造」的川普2.0，恐要求台積電2奈米製程提前赴美設廠。雖經濟部長郭智輝表示依台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。