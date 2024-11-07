廣達喊話輝達 可接美超微轉單

AI伺服器大廠美超微（Super Micro）爆發會計師請辭風暴，外傳台廠將獲轉單，對此，廣達（2382）執行副總經理楊麒令昨（7）日表示，目前未聽聞轉單相關訊息，但若有轉單一定要有人交貨，「若有訂單來，廣達當然就會接下」。

業界解讀，楊麒令的談話，意味美超微風暴尚未讓主要AI晶片供應商輝達（NVIDIA）開始轉單台廠，並向輝達執行長黃仁勳喊話，若輝達之後決定要轉單，「廣達可以幫忙」。