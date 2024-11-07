快訊

我曾遭點名繳保護費 旺宏吳敏求：若被要求複製先進製程 台積恐沒本錢說不

英業達攜手 VicOne 打造智慧及安全之車輛座艙系統

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
英業達與全球車用資安領導廠商VicOne簽署合作備忘錄。圖／英業達提供
英業達與全球車用資安領導廠商VicOne簽署合作備忘錄。圖／英業達提供

英業達（2356）7日宣布，與全球車用資安領導廠商VicOne簽署合作備忘錄，VicOne將提供漏洞掃描與軟體物料清單管理系統 xZETA，為英業達加強車輛智慧座艙系統的網路安全防護，以符合ISO/SAE 21434標準。

英業達指出，汽車製造商越來越重視汽車網路資安，為因應新的威脅情勢以及符合國際間各種規範，如聯合國車輛安全法規 UN R155，制定汽車網路資安相關工程規範，並且對應 ISO/SAE 21434標準，滿足最終車廠客戶對資安的需求為最高目標。

英業達從高效能運算系統技術出發，近年將累積數十年相關經驗延伸至車用電子領域，並專注於車輛運算、區域閘道器、駕駛人經驗之應用及優化。

英業達開發的車輛智慧座艙系統可提供人機操作介面與車輛車載診斷系統，並且與V2X網路連接的整合，提供高算力與強大的功能，讓下一代車輛智慧座艙轉變成駕駛人第三生活空間。VicOne xZETA 能自動產出軟體物料清單，並執行漏洞掃描。

英業達車用電子事業處副總經理李瑞進表示，英業達致力於設計與製造智慧及安全之車用產品，在智慧方面，不僅與全球晶片領導廠商合作，持續推出功能更強大、效能更優異之產品，在安全方面，與車用資安領導廠商VicOne合作，期盼借助VicOne資安專業，為汽車產業樹立安全新標竿。

VicOne執行長鄭奕立表示，xZETA有優異的汽車漏洞和 SBOM 管理系統，能提供有關汽車零日漏洞的獨特情報，及更全面、準確的產品風險管理。希望能協助客戶更快符合 ISO/SAE 21434汽車網路安全標準、遵守UNR155 法規，並提高車輛運作效率，與英業達持續於研發、業務、行銷各方面攜手合作。

英業達 資安

延伸閱讀

智邦、英業達 押價內外20%

陳子鴻操刀！英業達「虛擬藝人」米拉11月5日辦出道演唱會

英業達墨廠將蓋變電站

英業達攜凌羣推「智慧家庭」新解方 董座親揭3大應用

相關新聞

佳世達陳其宏：AI對醫療產業原則 不離三大構面

人工智慧（AI）結合醫療成為近年產業新趨勢，佳世達（2352）董事長陳其宏7日指出，AI對醫療產業而言，原則不離包含巨量...

CPC歡慶69周年！董座許勝雄親現身 揭3大市場新焦點

財團法人中國生產力中心(CPC) 7日歡慶69周年，並於國家圖書館舉辦「歡慶69、迎向70 -GP DX&SM to E...

資料中心、AI需求「業績暢旺」 智邦董事會通過越南廠擴產案

智邦（2345）近年受惠資料中心及AI需求帶動營收、獲利屢創新高，法人更預估今年全年營收可望突破千億元關卡，相較於202...

收視習慣改變…有線電視訂戶數續創低點 到第3季底438萬2,851戶

OTT串流影音服務普及和收視習慣改變，衝擊有線電視訂戶數再創新低。根據國家通訊傳播委員會（NCC）統計，至今年第3季底，...

打造更友善的職場環境 鴻海獲美國拉根獎肯定

拉根企業社會責任與多元獎（Ragan CSR & DIVERSITY AWARDS）頒獎日前於紐約Yale Club盛大...

鴻海人才培育再獲殊榮！獲布蘭登霍爾卓越獎四大獎

全球最大科技製造與服務商鴻海（2317）推動人才培育再獲肯定！2024年布蘭登霍爾卓越獎（Brandon Hall Gr...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。