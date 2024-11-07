英業達攜手 VicOne 打造智慧及安全之車輛座艙系統

英業達（2356）7日宣布，與全球車用資安領導廠商VicOne簽署合作備忘錄，VicOne將提供漏洞掃描與軟體物料清單管理系統 xZETA，為英業達加強車輛智慧座艙系統的網路安全防護，以符合ISO/SAE 21434標準。

英業達指出，汽車製造商越來越重視汽車網路資安，為因應新的威脅情勢以及符合國際間各種規範，如聯合國車輛安全法規 UN R155，制定汽車網路資安相關工程規範，並且對應 ISO/SAE 21434標準，滿足最終車廠客戶對資安的需求為最高目標。

英業達從高效能運算系統技術出發，近年將累積數十年相關經驗延伸至車用電子領域，並專注於車輛運算、區域閘道器、駕駛人經驗之應用及優化。

英業達開發的車輛智慧座艙系統可提供人機操作介面與車輛車載診斷系統，並且與V2X網路連接的整合，提供高算力與強大的功能，讓下一代車輛智慧座艙轉變成駕駛人第三生活空間。VicOne xZETA 能自動產出軟體物料清單，並執行漏洞掃描。

英業達車用電子事業處副總經理李瑞進表示，英業達致力於設計與製造智慧及安全之車用產品，在智慧方面，不僅與全球晶片領導廠商合作，持續推出功能更強大、效能更優異之產品，在安全方面，與車用資安領導廠商VicOne合作，期盼借助VicOne資安專業，為汽車產業樹立安全新標竿。

VicOne執行長鄭奕立表示，xZETA有優異的汽車漏洞和 SBOM 管理系統，能提供有關汽車零日漏洞的獨特情報，及更全面、準確的產品風險管理。希望能協助客戶更快符合 ISO/SAE 21434汽車網路安全標準、遵守UNR155 法規，並提高車輛運作效率，與英業達持續於研發、業務、行銷各方面攜手合作。