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廣達：美國廠產能滿到明年 執行副總楊麒令認同「需求很瘋狂」

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
廣達執行副總經理楊麒令。記者胡經周／攝影
廣達執行副總經理楊麒令。記者胡經周／攝影

廣達（2382）執行副總經理暨雲達總經理楊麒令昨（7）日表示，AI需求就如輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳所言「很瘋狂」，目前廣達美國廠AI伺服器產能到明年底前都滿載，並已在台、美廠區試產GB200，明年首季逐步放量，「狀況很不錯」。

楊麒令昨天參加台灣半導體產業協會（TSIA）年會受訪，釋出以上訊息。他說，廣達目前在美國東岸與西岸都有產能，未來將因應需求，持續在美國兩座廠擴廠。對於「川普2.0」時代來可能引發更深層次的區域製造議題，「廣達是比較游刃有餘的」。

談到輝達最新GB200出貨動態，楊麒令表示，廣達目前已開始在台灣、美國等地廠區試產，明年第1季起將逐步放量，出貨囊括NVL72及NVL36機櫃，NVL72出貨占比會較高。

川普二度入主白宮，市場憂心各產業可能面臨高關稅議題，楊麒令認為，有時候選舉的政治語言是為吸引選民注意，不需過度放大、自己嚇自己，相信最後仍會回歸全盤考量與理性思考。

楊麒令指出，廣達國際布局相當完整，近兩年也持續在美國擴廠，設廠計畫雖受關稅議題牽動，但實際投資還是得以自身需求為主。

他以2018年美中貿易戰為例指出，對於國際局勢變化，廣達是應變速度最快的廠商，目前在台灣、中國大陸、泰國、美國、歐洲等地都有設廠，供應鏈布局完整，具備多元生產基地優勢，足以因應關稅等政策變化，「我們是比較游刃有餘的」。

楊麒令指出，現階段評估後續擴產地點是以就近服務客戶為主，目前看來在美國投資的方向會持續下去，廣達美國廠位於加州、田納西州，以因應不同客戶需求，兩座廠區都有L6（主機板組裝）、L10（伺服器組裝與測試）產能。

廣達近兩年積極催動布局美國馬力，今年5月董事會通過斥資約10億美元（約新台幣323億元）現增美國田納西州廠區，以滿足客戶AI需求，且為因應後段測試與驗證產能對電網等設備的龐大需求，廣達也斥資1.3億美元（約新台幣42.88億元），採購五組燃料電池微電網系統。

廣達加州Fremont廠一直是廣達伺服器在美國的後段組裝主力廠，近年來數度擴充，隨著美國雲端服務供應大廠對資料中心需求增溫，田納西州Fremont廠也加入衝刺行列。

廣達也加緊腳步投資東南亞，以因應當地AI伺服器需求。楊麒令表示，東南亞AI伺服器市場已開始起飛，為就近供貨，廣達也持續在泰國擴廠，今年底可能會開始布建泰國廠L10、L11（伺服器整合與機架解決方案）產能。

伺服器 廣達 美國

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