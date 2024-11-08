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Fed如預期降息1碼 連續第二次調降利率

半導體協會理事長看前景 台美半導體合作關係不變

經濟日報／ 記者尹慧中／新竹報導
TSIA台灣半導體協會理事長、台積電資深副總暨副共同營運長侯永清。記者胡經周／攝影
TSIA台灣半導體協會理事長、台積電資深副總暨副共同營運長侯永清。記者胡經周／攝影

美國總統當選人川普即將在兩個月後就任，對台灣半導體產業影響及加稅議題都備受關注，台灣半導體產業協會（TSIA）理事長暨台積電（2330）資深副總暨副共同營運長侯永清昨（7）日回應，預期雙方合作關係應不因選舉而改變，而台美合作細節可能會有所調整，不過相關細節有待確定。

川普宣稱將提高關稅，侯永清回應，目前TSIA尚未接到正式通知，不知道細節如何。他表示，台灣半導體產業現在能做的是讓自己更強、更廣，與全世界半導體生態鏈緊密連結。

TSIA侯永清談話重點
TSIA侯永清談話重點

台灣半導體產業協會會員年會昨日登場，侯永清以理事長身分受訪。他提及台灣過去幾十年跟美國有很好的夥伴關係，經過多次選舉與政黨輪替，雙方合作關係並未改變，預期台灣和美國的合作關係也不會因為這次選舉而改變。至於合作細節有可能會有改變，等確定再來看，但大方向不會有所改變。

對半導體明年景氣，侯永清表示，每個產業需求不同，從會員回饋來看，明年會是比今年更好的一年。

去年TSIA發表宣言，在2050年要做到淨零排放，侯永清說，協會已向政府提出未來20年的產業綠能與電量需求，需要政府在綠能方面的配合。是否考慮核電？他說：「我們不是專家，只是提出需求，交給政府和專家考量。」

侯永清在年會致詞時表示，今年台灣半導體產值可望達5.3兆元，年成長22%，可望保持製造第1、封測第1及設計第2的地位。

展望未來，侯永清指出，台灣半導體在世界半導體生態鏈扮演的角色會越來越重要。協會一直促成產業與政府溝通，包括和政府商量以法規鼓勵外部合作夥伴在台成立物料設計中心，讓台灣有更大更強的半導體生態鏈。

同時，侯永清也對產業提出四項呼籲，包括台灣半導體產業應該要加快研發腳步、確保領先，其次台灣是全球半導體產業的一部分，應該加強跟全球半導體產業的合作，第三台灣半導體產業需要持續深化、擴大半導體產業鏈，第四是台灣半導體產業有責任致力於永續經營及環境保護的承諾及行為。

半導體 美國

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