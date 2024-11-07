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Fed如預期降息1碼 連續第二次調降利率

沙國攻「新石油晶片」 錢力雄厚

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

美中AI軍備競賽火熱開打，中東地區挾龐大資金實力竄起，加入儲備AI火力行列，要取得戰略地位，以降低對化石燃料的依賴，躋身AI強國之一。中東地區身為「石油富翁」，砸龐大資金要爭搶AI世代的新石油「晶片」，未來預料將成為最有「錢」力的AI大買家之一。

去年市場即傳出來自中東地區的強勢買家兵團興起，龐大的資金勢力，來自中東兩大經濟體沙國王儲及阿聯酋王室成員所推動的計畫，中東兩國相互較勁意味濃厚，都亟欲縮小與美國及中國在AI技術上的差距，成為AI領域大玩家。

中東沙國王儲沙爾曼2016年推動「願景2030」資料中心計畫，要找到新的收入來源，降低對化石燃料的依賴，並希望透過在國內採用AI技術，2030年起開始出口這項技術，躋身全球AI強國行列。 為此，沙國已建立重要的AI研究中心，並開發類似OpenAI的ChatGPT的大型語言模型。

不讓沙國專美於前，阿聯酋王室成員、G42董事長塔赫農（Sheikh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan），也以執掌中東AI巨頭G42的重量級角色，主導阿布達比成為中東地區的AI新重鎮。

今年4月G42與微軟達成15億美元的交易，共同投資建立一座AI中心，雙方今年以來合作關係更持續升溫，9月宣布建立第二座AI研究中心，推動負責任AI技術開發，尤其針對非西方語言如阿拉伯語、印地語的AI系統。

AI 中東

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