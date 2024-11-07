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沙國AI大投資 台廠搶商機…將率先爭食高達4.5兆元大餅

經濟日報／ 編譯季晶晶、記者林薏茹／綜合報導
沙烏地阿拉伯衝刺AI，官方啟動總計高達1,400億美元的AI大建設與投資基金計畫。 路透
沙烏地阿拉伯衝刺AI，官方啟動總計高達1,400億美元的AI大建設與投資基金計畫。 路透

沙烏地阿拉伯衝刺AI，官方啟動總計高達1,400億美元（逾新台幣4.5兆元）的AI大建設與投資基金計畫，台廠中緯穎（6669）在中東地區耕耘最久，將優先搶食沙國高達4.5兆元AI大商機；廣達大客戶Google也揮軍中東，同步沾光。

彭博引述知情人士表示，沙烏地阿拉伯計畫以高達1,000億美元的資金，支持新的AI項目「卓越計畫」，目標是打造出一個能與鄰國阿聯酋相匹敵的科技中心。

沙國啟動AI大投資
沙國啟動AI大投資

這項卓越計畫將投資資料中心、新創公司，及發展AI的其他基礎設施，並著眼為沙國招攬人才、發展當地生態系統，同時鼓勵科技公司投入資源到沙國。

知情人士指出，沙國有意縮小與美國、中國大陸在AI技術上的差距，爭取成為AI領域大玩家，新項目架構類似於沙國新成立的半導體和AI投資基金Alat，該基金由沙國王儲領導的公共投資基金（PIF）出資，並與世界各地大公司一起投資，目標透過提供基礎設施與資金支援，找尋大型且成熟的科技公司合作。

PIF近期也與Google合作建立AI中心，雙方計劃投資50億至100億美元，並開發阿拉伯語的AI模型。

另外，沙國王儲領導的公共投資基金（PIF）也與風險投資巨頭Andreessen Horowitz進行初期談判，計畫合作設立規模達400億美元（約新台幣1.29兆元）的基金用於AI投資。

沙國官方啟動總計高達1,400億美元的AI投資與基金計畫，引爆龐大商機。台廠中，緯穎耕耘中東市場多年，將優先受惠。

緯穎先前傳出拿下中東地區一家CSP「超大量AI伺服器大單」，預計今年下半年開始出貨，貢獻營收。法人並看好，該客戶對緯穎明年營收貢獻比重將達雙位數百分比，顯見訂單金額龐大。

法人圈高度看好中東資料中心客戶有望成為緯穎第三大客戶，據悉，緯穎因應地緣政治變化，原本由大陸廠區出貨中東客戶，隨著大馬廠區量能日益壯大，逐步成為緯穎亞洲主力產能之一，也可從大馬調度產能供應，並備妥全系列解決方案，涵蓋各類解熱機種。

廣達為Google伺服器主力供應商，Google已開始攜手夥伴搶進中東AI商機，廣達也將雨露均霑。

AI

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