川普勝選衝擊供應鏈？ 楊麒令：廣達5地設廠遊刃有餘
美國總統當選人川普（Donald Trump）主張美國製造，外界關注對伺服器供應鏈影響。代工廠廣達執行副總經理暨雲達總經理楊麒令今天說，廣達供應鏈涵蓋得很好，在中國、台灣、泰國、美國和歐洲5地都有設廠，在因應上比較「遊刃有餘」。
至於是否擔心川普加徵關稅將增加成本，楊麒令表示，要等到確定之後再來做反應。
楊麒令今天受邀參加台灣半導體產業協會（TSIA）年會論壇，以「推進AI加速計算：半導體與IC設計創新的角色」為主題分享看法，並接受媒體採訪。
談到廣達是否因為美國大選而做出調整，楊麒令說，從公司公告可以看出來，廣達持續在海外投資及擴廠，「不可能突然間你要做什麼大的改變」。
不過他提到，比較好的狀況是，現在廣達供應鏈涵蓋得很好，在中國、台灣、泰國、美國和歐洲都有設廠，「我們的因應其實比較遊刃有餘」。
被問到是否擔心川普加徵關稅將增加成本，楊麒令表示，要等到確定之後再來做反應，現在這個時間點也無從想像。他認為關稅的事情應該會「一視同仁」，不會某個公司要繳稅，其他公司不必繳。
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