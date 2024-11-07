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CPC歡慶69周年！董座許勝雄親現身 揭3大市場新焦點

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
中國生產力中心董事長許勝雄。網友提供
中國生產力中心董事長許勝雄。網友提供

財團法人中國生產力中心(CPC) 7日歡慶69周年，並於國家圖書館舉辦「歡慶69、迎向70 -GP DX&SM to ESG」感恩論壇，而中心董事長許勝雄、總經理張寶誠也親自現身、並帶來一系列精彩演講。而許勝雄致詞時也建議，大家可以將「數位轉型與智慧製造」作為提升生產力的手段之一，他也期望各位夥伴能以「綠色生產力」為基礎，實際帶領企業邁向符合ESG的美好未來。

據悉，今年是中國生產力中心(CPC) 自甲子大慶過後，又將迎來10年新慶，而團隊也特地邀請企業界多名大咖代表齊聚、同慶。事實上CPC為致力於企業生產力提升、促使顧客成功，組織效率講求精實、合理、組織效能，論價值學習，積極開創學習的文化；秉持一貫創新 求勝、追求卓越的理念，以盡責為所有同仁共同的承諾；在全流程e化的工作環境中，應用AI趨勢發展科技，積累智慧資本，發揮專業與團隊合作的精神，根本建立紀律的文化。

對此，中國生產力中心也秉持要讓對的人「做對的事，並把對的事做對、做好（Do the right things right）」，最終落實績效的文化；對內本於互愛（Love）塑造職場家庭化氛園；對外綻放熱情（Passion）以造福社區，回饋鄉里實現社會責任；寓樂趣於工作，植喜悅於生活，既熱愛工作也享受生活（enjoy life），團隊同時也承諾，要為朝永續發展（ESG）的目標努力不懈。

許勝雄表示，淨零碳排時代已正式來臨，節能減碳也成為全球市場主流共識，而大廠們為迎戰該趨勢，除了開始將注意力移到「淨零碳排、數位與智慧應用、AI發展」等三大新焦點上，並以綠色生產力為基礎，將近年CPC所倡議之「數位轉型」與「智慧製造」作為生產力提升之手段，全力帶領台廠夥伴達成ESG的最終目標、共榮經營態樣。

中國生產力中心董事長許勝雄。網友提供
中國生產力中心董事長許勝雄。網友提供

ESG 減碳 許勝雄

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