泰福生技斥資24.3億元 進駐竹科生醫園區

國科會科學園區審議會第20次會議今天召開，通過11件投資案，其中1件不公開，投資總額新台幣92.705億元，包含泰福生技台灣分公司將投資24.3億元，進駐竹科生醫園區。此外，會中通過2件增資案，合計增資約22.65億元。

國科會指出，英屬開曼群島商泰福生技股份有限公司由美國華生製藥公司前執行長趙宇天創立，專注於生物醫藥產品的開發、製造與銷售。

國科會說明，為整合資源並快速擴大生物藥量產規模，泰福生技與保瑞生技公司決議依企併法規定進行合併，合併後保瑞生技為消滅公司，泰福生技為存續公司，並設立台灣分公司挹注資金持續進行生物製劑的開發及提供生物藥品CDMO服務。

國科會表示，此案公司透過併購整合研發資源、優化製程技術、擴充產能，強化CDMO服務能力，積極拓展國際市場，將有助台灣成為生物藥品CDMO生產聚落中心。

同時，聯華氣體工業股份有限公司銅鑼分公司將投資0.9億元，進駐新竹科學園區銅鑼園區。

國科會指出，此案公司生產的高純度氮氣，為高科技半導體生產製造及研發所需，為配合力晶積成電子製造股份有限公司P5廠生產製程，於P5廠（ON-SITE）安裝氮氣生產設備，供應高純度氮氣、液氮。

除泰福生技、聯華氣體，這次國科會科學園區審議會通過的可公開案件，還包含精密機械的富泰智能動力股份有限公司中科分公司、馬森科技股份有限公司、惠斯頓材料科技股份有限公司橋頭分公司；通訊的星宇移動太空科技股份有限公司；光電的山青股份有限公司；生物技術的敏節生醫股份有限公司；積體電路的上亞科技股份有限公司新竹分公司；其他園區事業的大自然交易平台股份有限公司。