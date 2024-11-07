大豐電總經理 劉登榮真除擔任

有線電視與寬頻業者大豐電今天表示，近年積極發展寬頻業務，董事會決議通過真除劉登榮的代理總經理職務，看重其技術硬實力背景，正式任命劉登榮為新任總經理，7日起生效。

劉登榮生於1973年，台大資工系碩士、台大資工系博士畢業，經歷包含大豐電技術長、台灣寬頻通訊機房網管中心技術長與鴻齡科技總經理室特別助理與沃克斯科技工程副總經理等職務，劉登榮在今年9月16日起代理大豐電總經理職務。

大豐電今天也舉行董事會通過第3季合併財報，今年前3季稅後淨利為新台幣4.04億元，累計前3季每股稅後盈餘（EPS）為2.73元，前3季合併營收15.8億元，年成長2.2%，合併營收創下歷年同期最佳。

大豐電透過新聞稿指出，寬頻業務持續強勁，寬頻總戶數在第3季超越17萬戶，今年前3季整體寬頻收入達5.96億元，年增近18%，若加上電路出租收入整體占前3季合併營收達38.6%。

根據國家通訊傳播委員會（NCC）最新統計，截至今年8月底，全台寬頻戶數為698.8萬戶，光纖用戶約441.6萬戶，有線電視寬頻用戶占233.4萬戶，有線電視業者的市占率達33.4%。中華電信仍是寬頻業務龍頭，但幾乎所有系統業者現在都積極搶攻寬頻用戶。

大豐電近年力推旗下「大大寬頻」品牌，主打光纖到府（FTTH）、上下行對稱頻寬等。大豐電董事長張銘志透過新聞稿表示，相比全台近4年寬頻用戶成長率17.4%，大大寬頻用戶成長率達56.7%，寬頻收入穩定增加，帶動整體營收。大豐電持續推動經營區全區FTTH覆蓋，預計明年首季可完成100％全光化。