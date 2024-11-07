智邦布局AI資料中心全光通訊技術 斥資9.35億投資InLC
網通大廠智邦（2345）7日董事會通過，布局AI資料中心全光通訊技術，投資InLC，強化基礎光通訊產品研發，為未來三到五年全光通訊需求預作準備，更打造開源光通訊生態系統。智邦投資金額約為2,900萬美元，折合台幣為9.35億元。
智邦表示，因應AI/ML 資料中心需求，讓幾十萬顆的GPU（圖形運算單元）能夠更容易進行連結傳輸，必須使用光通訊與銅介質通訊搭配互補，光通訊之於資料中心連接傳輸的重要性已不容忽視。
智邦表示，InLC擁有近十年 WSS（Wavelength Selective Switching） 技術研發基礎，主要應用於電信場域，銷售客戶包含多家大型電信業者。
智邦認為，光通訊網路必將從電信基礎建設延伸到資料中心，因為就目前資料中心業者長期布局策略來看，透過逐步建立分散式資料中心，讓AI/ML運算模型可以充份使用分布於不同地點、不同資料中心的算力，以符合不同客戶私有數據儲存處理的需求，不論是數據共有、專有、或分享等各種型態的數據資源，都可因此更容易進行區隔與協作。
智邦表示，將與InLC合作開發光交換器 （Optical switch），主要應用於包含資料中心內部網路傳輸、以及跨資料中心傳輸需求DCI（Data Center Interconnection）。
智邦強調，將以 InLC 的 WSS 產品為核心，以開源模式建立光通訊開放生態系統，廣邀技術與商業夥伴加入，面對AI/ML資料中心基礎建設需求共同合作創新，在OEO（Optical-Electrical-Optical） 傳輸技術將與 APN（All Photonics Network）並行的架構下，達成整體最低用電量、最低通信延遲的目標，為資料中心提供更穩定、更方便管理的運作環境。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 【雙11特價】OTT串流平台優惠 MyVideo低於3折、LINE TV免千元
📢 LINE免費貼圖精選12組！「我不雞道」大玩諧音哏 黑貓椒滴滴超Q
📢 你的iPhone正在追蹤你！3步驟甩開APP竊聽 不被掌握行蹤
📢 【雙11特價】手機殼省千元！CASETiFY三件7折、犀牛盾6折起、普格爾買1送1
📢 【雙11特價】Apple認證機特賣來了 這款砍6萬、iPhone和手錶便宜萬元
📢 要買先等等！M2 iPad Air被酸螢幕永遠60Hz 明年大升級不再當「閹割版」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言